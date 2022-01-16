فكرة مبتكرة لسلق الكرنب بدون نقطة ماء نهائي وبطريقة سريعة وبدون مجهود في 10 دقائق

يعتبر محشي الكرنب من أشهر أنواع المميزة والمفضلة عند الجميع التي يتم تقديمها في المناسبات، ويكثر عمله في فصل الشتاء تحديداً نظرا لأنه يعطي طاقة وتدفئة للجسم، وبالرغم من أنه وجبة متكاملة ومفضلة عند الكثيرين إلا أنه يحتاج لوقت ومجهود كبير بسبب الخطوات التي تسبق الحشي من سلق وتقطيع، ولكن هناك طريقة لسلق الكرنب دون وجود ماء.

طريقة سهلة لسلق الكرنب في المايكرويف

تعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق سلق الكرنب في وقت قليل للغاية وبمجهود بسيط في المايكرويف كما يلي:

أول خطوة نحضر الكرنب وننزع رأسها باستخدام سكين حاد.

ثم نأتي بوعاء ونضع فيه ثمرة الكرنب كاملةً، ونضع ورق مناديل المطبخ عليها ونغلفها بها، ثم نبلل المناديل قليلاً بالماء، ويمكن تغليفها بكيس نايلون.

بعد ذلك نضع ثمرة الكرنب في المايكرويف ونضبط التايمر على وقت عشرة دقائق، وإذا كان حجم ثمرة الكرنب كبير نزيد تايمر المايكرويف مدة دقيقتين.

ثم نخرج ثمرة الكرنب من المايكرويف ونزيل من عليها ورقة المناديل أو كيس النايلون وسنلاحظ أن ثمرة الكرنب استوت واتسلقت كاملةً.

نبدأ في تقطيع الكرنب باليد وسنلاحظ أن ثمرة الكرنب تقطع بكل سهولة بدون استخدام سكينة، بعد ذلك نقطع الورقة الكاملة لورق أصغر ليناسب حجم لف صوباع المحشي بالأرز.

طريقة سلق الكرنب بدون نقطة ماء

هذه الطريقة من الطرق السهلة في سلق الكرنب دون استخدام ماء نهائياً، فتتم بالخطوات التالية: