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عمر شويل - جدة فكرة مبتكرة لسلق الكرنب بدون نقطة ماء نهائي وبطريقة سريعة وبدون مجهود في 10 دقائق - ثقفني
يعتبر محشي الكرنب من أشهر أنواع المميزة والمفضلة عند الجميع التي يتم تقديمها في المناسبات، ويكثر عمله في فصل الشتاء تحديداً نظرا لأنه يعطي طاقة وتدفئة للجسم، وبالرغم من أنه وجبة متكاملة ومفضلة عند الكثيرين إلا أنه يحتاج لوقت ومجهود كبير بسبب الخطوات التي تسبق الحشي من سلق وتقطيع، ولكن هناك طريقة لسلق الكرنب دون وجود ماء.
طريقة سهلة لسلق الكرنب في المايكرويف
تعتبر هذه الطريقة من أسهل طرق سلق الكرنب في وقت قليل للغاية وبمجهود بسيط في المايكرويف كما يلي:
- أول خطوة نحضر الكرنب وننزع رأسها باستخدام سكين حاد.
- ثم نأتي بوعاء ونضع فيه ثمرة الكرنب كاملةً، ونضع ورق مناديل المطبخ عليها ونغلفها بها، ثم نبلل المناديل قليلاً بالماء، ويمكن تغليفها بكيس نايلون.
- بعد ذلك نضع ثمرة الكرنب في المايكرويف ونضبط التايمر على وقت عشرة دقائق، وإذا كان حجم ثمرة الكرنب كبير نزيد تايمر المايكرويف مدة دقيقتين.
- ثم نخرج ثمرة الكرنب من المايكرويف ونزيل من عليها ورقة المناديل أو كيس النايلون وسنلاحظ أن ثمرة الكرنب استوت واتسلقت كاملةً.
- نبدأ في تقطيع الكرنب باليد وسنلاحظ أن ثمرة الكرنب تقطع بكل سهولة بدون استخدام سكينة، بعد ذلك نقطع الورقة الكاملة لورق أصغر ليناسب حجم لف صوباع المحشي بالأرز.
طريقة سلق الكرنب بدون نقطة ماء
هذه الطريقة من الطرق السهلة في سلق الكرنب دون استخدام ماء نهائياً، فتتم بالخطوات التالية:
- نحضر الكرنب ونزيل رأسه باستخدام السكين، ثم نضعها في وعاء كبير حسب حجمها.
- ثم نغلفها بورق أو مناديل مندية، ونشغل المايكرويف ونضعها في المايكرويف لمدة عشر دقائق فقط حتى تنضج ويمكن تفقدها من فترة لأخرى وخاصة إذا كانت حجمها كبير قليلة.
- بعد مرور العشر دقائق نخرج الكرنبة من المايكرويف ونزيل المناديل المندية من عليها، حيث تعمل هذه المناديل عمل الماء في سلق الكرنب.
- سوف نلاحظ أن الكرنبة استوت ويمكن توريقها وتفكيكها من بعضها بكل سهولة دون مجهود يبذل.
- بعد ذلك نأتي بورق الكرنب ونقطعه حسب الحاجة وما يناسب الحشوة ويتم حشوها بخلطة الأرز والطماطم أو ما تعرف بخلطة المحشي.
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