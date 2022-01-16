بـ 4 أكواب دقيق اعملي 50 قطعة من الكرواسون الهش

من أشهر المخبوزات المعروفة الكرواسون فهى تتمتع بشعبية كبيرة بمذاقها الشهى واللذيذ وهى ترجع إلى الأصول الفرنسية وإشتهرت في جميع المطابخ العالمية فهي تقدم كوجبة إفطار أو في المناسبات العائلية لإحتوائها على عناصر غذائية مهمة لطاقة الجسم ومفيدة للأطفال.

محمد يوسف

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