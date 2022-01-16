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عمر شويل - جدة بـ 4 أكواب دقيق اعملي 50 قطعة من الكرواسون الهش - ثقفني
من أشهر المخبوزات المعروفة الكرواسون فهى تتمتع بشعبية كبيرة بمذاقها الشهى واللذيذ وهى ترجع إلى الأصول الفرنسية وإشتهرت في جميع المطابخ العالمية فهي تقدم كوجبة إفطار أو في المناسبات العائلية لإحتوائها على عناصر غذائية مهمة لطاقة الجسم ومفيدة للأطفال.
طريقة عمل الكرواسون المنزلي
المكونات:
- ٤ كؤوس من الدقيق الأبيض للمعجنات.
- ربع كأس سكر بودرة.
- نصف كأس من الزبدة المذابة.
- بيضة واحدة.
- رشة ملح.
- ٢ ملعقة من الحيب البودر أو حليب سائل.
- ١ كيس خميرة فورية.
- كأس ماء دافئ.
- قالب من الزبدة ويجب أن تكون غير جامدة.
طريقة التحضير
- أولا يجب أن يكون الدقيق منخول جيدا، ثم يضع الدقيق في وعاء ثم نضيف عليه المكونات الجافة ربع كأس سكر بودرة و رشة الملح و الحليب بودرة و الخميرة الفورية ونقلب المكونات.
- وبعد ذلك البيضة ثم نضيف الزبدة المذابة تدريجين ونبدأ بالعجن بهدوء، ثم نضيف الماء الدافئ تدريجين حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.
- نغطي العجين ونتركه حتى يخمر، ثم نقوم بقطع العجين إلى كرات صغيرة ونضعها في الثلاحة و نتركها ترتاح قليلا.
- وبعد ذلك نقوم برش الطاولة بالقليل من الدقيق، ونضع فيها العجين، ثم نقوم بفرد العجين ونضع في الوسط قالب الزبدة.
- ثم نقوم بطوي العجين على بعضها ثلاث مرات، ونضعها في ثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر، هذه الخطوات مهمة لكى نحصل على كروسان هشة.
- وبعد ذلك نخرج العجين من الثلاجة، ونقوم بفرد العجينة على شكل دائرة كبيرة بواسطة النشابة.
- وأخيرا نقسم العجين إلى مثلثات ونقوم بتشكيلها على شكل هلال، وبالتالى يمكن إضافة أي حشوة مفضلة مثل النوتيلا أو المربة أو الشكولاتة أو التمر حسب رغبة.
- ندهن الصينية بالقليل من الزبدة ثم نضع قطع الكروسان مع ترك مسافة بين كل حبة.
- ثم نقوم بخفق البيضة وبفرشاة في ندهن سطح الكرواسون، لتزين نرشها على وجه الكروسان القليل من المكسرات.
- نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية، ندخل الصينية للفرن لمدة مابين ١٥ إلى ٢٠ دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل.
- يقدم الكرواسون كوجبة شهية في الفطار للأطفال والكبار مع كوب الشاي أو العصير.
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