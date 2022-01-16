بالنشا والحليب والمكسرات أعملي طبق العاشوراء على أصوله بطعم ومذاق لذيذ في 5 دقائق

يعتبر طبق العاشوراء من الحلوى اللذيذة التي تعد في المناسبات والاحتفالات،حيث تحرص الأسر المصرية على تحضيرها في موسم عاشوراء بشهر محرم، وهى تعد من الأكلات الصحية لأنها تحتوى على كالسيوم وفيتامينات والياف، لأنها معدة من القمح والحليب كامل الدسم ،وتختلف طريقة طهى العاشوراء من مكان لاخر، وتعتبر وجبة ذات قيمة غذائية عالية الاطفال، وأيضاً هى معشوقة للكبار، كما تحرص بعض الأمهات على طهيها بطريقة نظيفة وآمنة لسلامة الأبناء، وتعد العاشوراء باكثر من طريقة يمكن إضافة ماء الورد او المكسرات بها، وهذا سوف ما نتحدث عنه في هذا المقال.

طريقة تحضير العاشوراء بالحليب

المقادير:-

ربع كيلو من قمح البليلة المقشر.

٤ معالق ارز.

كيلو من الحليب.

ملعقتين نشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة قشطة بلدى.

سكر حسب الرغبة.

مكسرات للتقديم.

طريقة التحضير:-

في بولة متوسطة نقوم بغسل القمح جيدا ثم نقوم بنقعه في الماء طوال الليل إلى صباح اليوم التالى.

في وعاء على النار نضع كمية مناسبة من الماء لسلق القمح قليلا ثم نقوم بوضع الارز.

وعند الغليان وعند الوصول الى النضج نضع الحليب والفانيليا والسكر.

ثم نقوم بتذويب النشا بكمية صغيرة من الماء ونضعه على الحليب ويقلب جيدا.

وعند تمام النضج نقوم بإضافة القشطة البلدى.

عندما تصل للقوام المطلوب ترفع من على النار ونقوم بتجهيز أطباق أو بولات صغيرة لصب العاشوراء بها.

تترك جانبا حتى تبرد قليلا ونضع فوقها المكسرات والقرفة.

وتوضع في الثلاجة لحين وقت التقديم.

طريقة تحضير عاشوراء بالشوكولاتة والحليب

المقادير:-

ربع كيلو من البليلة المقشر.

٤ ملاعق من الأرز.

٢ ملعقة كاكاو خام.

سكر حسب الرغبة.

كيلو من الحليب.

فانيليا.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير:-