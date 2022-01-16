بطريقة مقرمشة وسريعة أعملي مخلل الزيتون والجزر في المنزل وسر طعمه زي محلات الطرشي

تعتبر المخللات من أكثر أنواع المقبلات التي يرغب بتناولها جميع الناس مع العديد من المأكولات لأن هذه المخللات تعمل على فتح الشهية وتناول الطعام بكميات أكبر، وتعتبر من أكثر المأكولات التي يتم تناول المخللات معها هي المأكولات الشعبية مثل الفول والطعمية والبطاطس ويمكن تناولها مع بعض الوجبات السريعة مثل الساندوتشات مثل ساندوتشات البرجر أو الكفتة أو الكبدة وغيرها من الساندوتشات الأخرى.

حيث تكثر الخضروات التي يمكن عملها كنوع من أنواع المخللات مثل الجزر أو الكرنب والقرنبيط والزيتون واللفت وغيرها من أنواع الخضروات الأخرى المتعددة ، وعلينا بعمل المخلل في المنزل ونتجنب شرائه من المحلات التجارية لأن هذه المحلات تعمل على بيعه بكميات قليلة بالإضافة إلى أن نجد هذه المحلات تقوم بعمل المخللات تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح والشطة التي من المحتمل أن تعمل على إصابتنا بأمراض الكلى بالإضافة إلى إلتهاب وتهيج المعدة لذلك علينا بأن نتجنب شرائها من الخارج وعلينا بعملها في المنزل.

طريقة سريعة لتخليل الزيتون والجزر

المكونات

كيلو واحد فقط من الزيتون الأخضر .

ثمانية ملاعق كبيرة فقط من الزيتون .

ملعقتان كبيرتان فقط من عصير الليمون .

نصف كوب واحد فقط من الخل الأبيض .

كمية من الماء تناسب كمية الزيتون .

ثلاث ملاعق كبيرة من حبة البركة .

طريقة التحضير