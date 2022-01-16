نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة النشا لترطيب وتبييض الوجه وإزالة الجفاف والجلد الميت في غضون دقائق في المقال التالي
من المعروف عادة أن فصل الشتاء يعاني منه جميع الناس ومنهم السيدات والفتيات من مشكلة جفاف البشرة وخشونتها ويرجع السبب في ذلك هز الجو البارد الذي لم تتحمله البشرة ، حيث تعتبر البشرة بمثابة مصدر الثقة لجميع الفتيات لأنها تعد مصدر هام لجمالهم وجاذبيتهم وتسبب مشكلة جفاف البشرة العديد من المشكلات لكثير من الفيتات الذين يعانون من هذه المشكلة ومنها ينتج عنها وجود تجاعيد في الوجه نتيحة الجفاف الحاد لها بالإضافة إلى تشقق الوجه مما يجعل هذا التشقق الوجه يظهر بمظهر غير مقبول ، وقد ينتج جفاف البشرة من الإستخدام الخاطئ التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدمه وتعتبر من أكثر الأشياء الخاطئة التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي غسل الوجه بالغسول والماء البارد ثم يقومون بتجفيف وجوههم ويتركون وجوههم بعد ذلك بدون إستخدامزأي أنواع مرطبات أخرى ، حيث تعتبر المرطبات من أكثر الأنواع التي يجب على كل فتاة إستخدامها بإستمرار حتي تعمل على ترطيب البشرة وتجعلها ناعمة وجذابة.
خلطة لجفاف البشرة
المكونات
- ملعقة واحدة صغيرة فقط من النشا .
- ملعقة واحدة صغيرة فقط من عصير الليمون .
- نصف ملعقة صغيرة فقط من كريم البانثينول .
طريقة التحضير
- أحضري طبق صغير وصغي به ملعقة واحدة صغيرة فقط من النشا مع نصف ملعقة واحدة صغيرة فقط من كريم البانثينول وقومي بتقليب الكريم مع النشا جيدا .
- بعد تقليب وخلط النشا مع الكريم قومي إضافة ملعقة واحدة صغيرة فقط من عصير الليمون وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضها حتي تندمج تماما ، بعد ذلك وقبل وضع هذا المرطب على وجهك قومي بغسل وجهك بالماء البارد وبالغسول المناسب لنوع بشرتك ثم جففيه جيدا ثم قومي بوضع هذا المرطب على بشرتك وأتركيه لمدة ثلاثون دقيقة فقط ،
- بعد مرور وقت وضع المرطب على وجهك قومي بغسل وجهك بالماء البارد ثم جففيه جيدا بواسطة قطعة من القطن من هذا المرطب وسوف تلاحظين وجهك لامعا وناعما وجذابا من أول مرة من إستخدامه وعليكي بتكرار عمل هذا المرطب ووضعه يوميا للحصول على أفضل النتائج الممكنة خلال سبعة أيام فقط
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