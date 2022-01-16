سحر مفعول ملعقة النشا لترطيب وتبييض الوجه وإزالة الجفاف والجلد الميت في غضون دقائق

من المعروف عادة أن فصل الشتاء يعاني منه جميع الناس ومنهم السيدات والفتيات من مشكلة جفاف البشرة وخشونتها ويرجع السبب في ذلك هز الجو البارد الذي لم تتحمله البشرة ، حيث تعتبر البشرة بمثابة مصدر الثقة لجميع الفتيات لأنها تعد مصدر هام لجمالهم وجاذبيتهم وتسبب مشكلة جفاف البشرة العديد من المشكلات لكثير من الفيتات الذين يعانون من هذه المشكلة ومنها ينتج عنها وجود تجاعيد في الوجه نتيحة الجفاف الحاد لها بالإضافة إلى تشقق الوجه مما يجعل هذا التشقق الوجه يظهر بمظهر غير مقبول ، وقد ينتج جفاف البشرة من الإستخدام الخاطئ التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدمه وتعتبر من أكثر الأشياء الخاطئة التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي غسل الوجه بالغسول والماء البارد ثم يقومون بتجفيف وجوههم ويتركون وجوههم بعد ذلك بدون إستخدامزأي أنواع مرطبات أخرى ، حيث تعتبر المرطبات من أكثر الأنواع التي يجب على كل فتاة إستخدامها بإستمرار حتي تعمل على ترطيب البشرة وتجعلها ناعمة وجذابة.

خلطة لجفاف البشرة

المكونات

ملعقة واحدة صغيرة فقط من النشا .

ملعقة واحدة صغيرة فقط من عصير الليمون .

نصف ملعقة صغيرة فقط من كريم البانثينول .

طريقة التحضير