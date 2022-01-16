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عمر شويل - جدة أعملي محشي ورق العنب بخلطة المحشي السرية على الطريقة المصرية بطعم جنان - ثقفني
يعتبر محشي ورق العنب من أشهر الأطباق الشعبية واللذيذة التي يحبها جميع أفراد الأسرة، ويرغب الكثير في تناول هذا الطبق نظراً لطعمة الشهي، حيث تتجانس جميع مكونات المحشي معاً وتعطي طعم رائع، وهو من الأطباق سهلة وسريعة التحضير، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة عمل المحشي ورق العنب.
طريقة عمل محشي ورق عنب بالرز
من أسهل الطرق لعمل محشي ورق العنب بالرز ما يلي:
المكونات:
- كوب ونص من الأرز.
- عدد ٢ حبة بصل متوسطة الحجم مفروم ناعم.
- عدد ٢ فص ثوم مهروس.
- كوب نعناع أخضر مفروم.
- عدد ٣ كوب بقدونس مفروم.
- عدد ٣ حبات طماطم مفرومة.
- عدد ٢ معلقة صغيرة ملح.
- نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.
- معلقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- نصف كوب دبس رمان.
- ربع كوب عصير الليمون.
- كوب وربع زيت زيتون.
- عدد ١ برطمان ورق عنب.
طريقة تحضير ورق العنب
- نقوم بغسل الأرز بطريقة جيدة، ثم ننقعه في الماء لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك نقوم بوضع البهارات والفلفل والارز والطماطم والبصل والبقدونس والثوم والنعناع في وعاء عميق، ثم نقوم بتقليب المكونات بطريقة جيدة حتى تمتزج معاً.
- نقوم بتنظيف وغسيل ورق العنب بشكل جيد، ثم بعد ذلك نضع القليل من الحشو وسط ورق العنب، ونقوم بلف ورق العنب حتى يصبح مثل الإصبع، ويجب أن نراعي أن نحتفظ بالسائل الموجود في الحشوة.
- في وعاء متوسط الحجم وعميق نقوم برص ورق العنب بشكل جيد، ثم بعد ذلك نضع طبق على ورق العنب لكي يقوم بالضغط عليه.
- وبعد ذلك نقوم بوضع دبس الرمان مع عصير الليمون وزيت الزيتون والسائل الذي يوجد في حشوة المحشي ونضع معهم كوب ماء في وعاء صغير الحجم.
- ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً حتي يصبح خليط متجانس وبعد ذلك نقوم بسكب الخليط على ورق العنب.
- نضع وعاء محشي ورق العنب على نار عالية حتى يوصل لدرجة الغليان، ثم بعد ذلك نقوم بتخفيف النار الذي يوجد عليها الورق.
- نقوم بترك ورق العنب على نار هادئة لمدة لا تقل عن ساعة حتى ينضع تماماً، ونتركه حتى يبرد قبل أن نقوم بتقديم.
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