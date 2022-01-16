أعملي محشي ورق العنب بخلطة المحشي السرية على الطريقة المصرية بطعم جنان

يعتبر محشي ورق العنب من أشهر الأطباق الشعبية واللذيذة التي يحبها جميع أفراد الأسرة، ويرغب الكثير في تناول هذا الطبق نظراً لطعمة الشهي، حيث تتجانس جميع مكونات المحشي معاً وتعطي طعم رائع، وهو من الأطباق سهلة وسريعة التحضير، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة عمل المحشي ورق العنب.

طريقة عمل محشي ورق عنب بالرز

من أسهل الطرق لعمل محشي ورق العنب بالرز ما يلي:

المكونات:

كوب ونص من الأرز.

عدد ٢ حبة بصل متوسطة الحجم مفروم ناعم.

عدد ٢ فص ثوم مهروس.

كوب نعناع أخضر مفروم.

عدد ٣ كوب بقدونس مفروم.

عدد ٣ حبات طماطم مفرومة.

عدد ٢ معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف كوب دبس رمان.

ربع كوب عصير الليمون.

كوب وربع زيت زيتون.

عدد ١ برطمان ورق عنب.

طريقة تحضير ورق العنب