اتحداكي ان لم يبيض بشرتك ضعي ملعقة النشا لتبييض وتفتيح وإزالة الأسمرار والبقع في دقائق

تعاني الكثير من الفتيات من وجود بعض المشكلات المتعلقة بالبشرة ومنها وجود مشكلات إسمرار لون الوجه ووجود البقع الداكنة والهالات السوداء وعدم توحد لون الوجه حيث تمثل كل هذه العلامات مشكلة كبرى لدى جميع الفتيات ، لذلك نجد أي فتاة تعاني من هذه العلامات تعمل على البحث عن بعض الإستخدامات التي تعمل على الحصول على بشرة بيضاء ولامعة ، ويعتبر حلم أي فتاة هو الوصول إلى بشرة بيضاء ولامعة ومشرقة خالية من وجود أي علامات تسبب المشكلات لهؤلاء الفتيات.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن تمثل البشرة مصدر ثقة هؤلاء الفتيات وجاذبيتهم وجعلهم يبدون بمظهر جذاب وجميل ، وهناك بعض الأخطاء التي تقع بها الغالبية من الفتيات وهي إستخدام بعض الإستخداما الغير صالحة على البشرة التي تعمل على زيادة مشكلة البشرة وتجعلها تبدو بمظهر غير مقبول ، وتعتبر من أكثر الإستخدامات الشائعة التي تعمل على العديد من الفتيات بإستخدامها هي إستخدام خلطات الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة على البشرة وتعمل على ظهور حب الشباب تحت الجلد بالإضافة إلى أنها تعمل على تهيجه ويجعله يظهر بمظهر غير مرغوب.

وصفة طبيعية لتبييض الوجه

المكونات

ملعقتان إثنان كبيرتان فقط من الزبادي .

ملعقة واحدة كبيرة فقط من ماء الورد .

ملعقتان إثنان كبيرتان فقط من النشا .

طريقة التحضير