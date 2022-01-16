اوعي تشتري الجبنة الرومي تاني اعمليها في البيت بكيلو حليب عملت 2 كيلو جبنة رومي بنفس طعم الجاهزة

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طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت من السهل إتمامها من خلال استعمال مكونات بسيطة وتلك المكونات تيسر من الحصول على الجبن الرومي بأسهل المكونات وبأيسر خطوات من الممكن أن يتم اتباعها للحصول على نوع الجبن الرومي بطعم مميز، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن مكونات وصفة الجبن الرومي حيث تعد المكونات للوصفة البيتي متوفرة ومن السهل توفيرها، وفيما يأتي البيان الكامل عن تلك المكونات مع التعرف على الطريقة المتبعة للتحضير للوصفة.
طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت
الطريقة التي تستطيعين بها عمل الجبنة الرومي في البيت وبكل سهولة من خلال استعمال مكونات منزلية بسيطة وتكون كما يلي:
- لتران حليب طازج كامل الدسم.
- ملعقة صغير ملح.
- فلفل أسود حصى.
- ملعقتان من اللبن الرائب، أو ربع كوب من الزبادي.
- ثمرة بطاطس وتكون مسلوقة.
- قطعة من القماش الخفيف أو الشاش.
طريقة التحضير لنوع الجبنة الرومي
بعد استعمال المكونات السابقة توفيرها نقوم بالخطوات التالية:
- الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال قدر ملائم.
- نضع في هذا القدر الحليب ليغلي ومن ثم تتم التهدئة للنار حتى يضاف الزبادي أو مكون اللبن الرائب.
- بعد ذلك تتم الإضافة لكل المكونات مع بعضها ومن ثم يضاف الفلفل والملح.
- بعد الحصول على بروتين الحليب المتجبن تتم تصفيته تماما من السائل وبواسطة شاش.
- لا بد من التأكد من أن الجبن قد تمت تصفيته تماما من السوائل للحليب.
- بعد أن تتم التصفية التامة للجبن من السائل ووضع أي ثقل على الجبن نحصل على الجبن الرومي بدرجة الصلابة المطلوبة.
- من الممكن أن نقوم بحفظه في الثلاجة بعض الوقت قبل التقطيع.
- من الممكن تقطيع الجبن بعد ذلك لشرائح حتى يسهل استعمالها ومن المفضل وضعها بالثلاجة وبداخل عبوة تكون محكمة الغلق.
- الطريقة مناسبة لحصول على جبن رومي بيتي بأسهل مكونات وأسرع طريقة.
- أهم ما تمتاز به تلك الوصفة للجبن الرومي المنزلي أنها تعد وصفة خالية تماما من أي مواد حافظة وبالتالي تعد أفضل الوصفات الصحية للأطفال
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