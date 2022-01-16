بدون تعب.. أسهل طريقة لتقشير الثوم بسرعة رهيبة لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق

الثوم من الأشياء التي تستغرق وقتا طويلا عندما نقوم بتقشير الثوم أثناء إعداد الطعام وذلك لأن قشور الثوم تكون ملتصقة بشكل كبير ولذلك لابد من وجود طريقة يكون من خلالها تقشير الثوم بشكل أسهل ولا يستغرق وقتا طويلا ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها تقشير الثوم بطريقة سريعة واستخدام بعض الأدوات الأخرى التي تساعدنا على تقشير الثوم دون أن تستغرق وقتًا طويلا وهذه الطرق فعالة ومن السهل تجربتها في المنزل وسنتحدث أيضا عن الأدوات التي نحتاج إليها لتقشير بهذه الطريقة.

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تقشير الثوم بطريقة المايكرويف

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في ما ياي سنتحدث عن الطريق التي يمكن من خلالها تقشير الثوم وهذه الطريقة هي:

أولا نقوم بإحضار ثلاثة رؤوس ثم بعد ذلك نتخلص من الجذور التي في الأعلى التي تكون موجودة في الثوم.

ثم نحضر صينية كبيرة ونضع فيها الثوم ثم نترك هذه الرؤوس داخل المايكرويف تقريبا لمدة 5 دقائق حتى تجف قشر الثوم تماما.

وبعد ذلك نقوم بالتخلص منها دون أن يحتاج إلى الكثير من الوقت.

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طريقة تقشير الثوم باستخدام طريقة البرطمان

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة البرطمان وهذه الطريقة هي:

نضع فصوص الثوم داخل برطمان زجاجي بعد أن تخلص من جذور الثوم ثم بعد ذلك نقوم بتحريك البرطمان بقوة شديدة ‏حتى يساعد على التخلص من قشور الثوم يمكن أن استمر في تحريك البرطمان لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نفتح البرطمان نلاحظ أنه تم التخلص من القشور ثم نجد أن الامر اصبح اسهل كثيرا.

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تقشير الثوم بواسطة الماء المغلي

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها ‏حتى نستطيع تقشير الثوم بواسطة الماء المغلي وهذه الخطوات هي:

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