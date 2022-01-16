في دقيقتين.. تنظيف البط والفراخ من الريش بمكون سحري خطير والتخلص من الزفارة نهائيا

البط هو أحد أنواع ‏الطيور اللذيذة ‏التي يشتهر المصريون كثيرا بتناول هذا النوع من الطيور وذلك لأن له طعم جميل كما ‏كما أنه دائما يحب المصريون إعداد طبق المحشي مع البط لأن البط يجعل لها طعما ومذاقًا لذيذًا ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المشاكل التي نتعرض لها عندما نقوم بالاستعداد لطهي البط ومن ضمن هذه ‏المشاكل هي ‏أن البط يكون يحتوي على بعض الريش الصغير الذي يصعب التخلص منه عند تنظيف البطن وهذا يستغرق ‏‏وقتا طويلا ويكون من الصعب التخلص منه لكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها تخلص من هذا البط بشكل سريع ودون أن يسبب أي مشاكل وهذه الطريقة هي ‏طريقة التخلص من الشعر الصغير الموجود في البط استخدام بيكربونات الصوديوم.

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مكونات خلطة التخلص من ‏فشار البط الصغير باستخدام بيكربونات الصوديوم

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فيما يلي سنتحدث عن احد الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من الريش الصغير الموجود في البط ‏وهذا الريش يكون له شكل غير جميل عندما يتم تطهير البط والريش يظهر فيه ‏وفيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي تساعدنا على التخلص من هذا الريش وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من الملح .

ملعقة كبيرة من البقسماط.

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

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طريقة التخلص من الريش الصغير الموجود في البط

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من خلال النقاط التالية سنتحدث عن طريقة تنظيف البطن من الخارج والتخلص من الشر الصغير وهذه الطريقة هي:

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