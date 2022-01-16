نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عجينة السينابون الهشة والطرية مثل المحلات مع الصوص الأبيض اللذيذ والاقتصادي في المقال التالي
السينابون يعد من اجدد وصفات الحلوى التي ظهرت حديثاً بكثرة في المطاعم و الكافيهات، ولهذا يتساءل جميع الأمهات عن أسرار تحضير عجينة السينابون الهشة و الطرية مثل المطاعم، كما أن هذه الحلوى من أكثر الحلويات المغذية جدًا والمشبعة لهذا فهي تهد من الحلويات الشتوية، ولهذا يا عزيزتي حرصنا على تقديم طريقة المحلات في صنع حلوى السينابون اللذيذ و الطعم وطريقة عمل الصوص الأبيض الذي يضاف عليها يعطيها هذا الطعم المميز.
مقادير عجينة السينابون
سنقدم لكم كافة المكونات التي نحتاجها في تحضير السينابون وهي:
- كوب من الحليب الدافئ.
- نصف كوب من السكر.
- 2 بيضة.
- نصف كوب من الزبدة .
- 2 ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 4 كوب من الدقيق.
مقادير الحشوة
- كوب من السكر البني.
- 5 ملعقة من القرفة.
مقادير الصوص الابيض
- ربع كوب من الجبنة الكريمي.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب وربع من السكر البودر.
4 ملعقة كبيرة من الحليب.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير السينابون
لكي تحصلي على عجينة سينابون هشه و طريه مثل الجاهزة قومي بتحضيرها بهذه الخطوات التالية:
- أولاً نبدأ بتحضير عجينة السينابون نضع فى بوله كبيرة أو في العجان البيض ونخفق البيض جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب الدافئ و الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.
- ثم نقوم بوضع الزبدة ويفضل أن تكون مذابة.
- نخفق جميع هذه المكونات جيدًا ثم نضع السكر الأبيض و الخميرة.
- نقوم بنخل الدقيق ونضيف عليه الملح و البيكنج بودر.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على الخليط السائل ونبدأ بالعجن حتى تحصلي على عجينة طرية.
- نترك العجينة لمدة ساعة حتى تتخمر.
- ثم نقوم بفرد العجينة حتى تحصلي على سمك 1 سم ونوزع عليها الزبدة.
- نخلط السكر البني و القرفة في بولة، ثم نقوم بفرد السكر بالقرفة على العجينة.
- بعد ذلك نقوم بلف العجينة لوريال حتى يصبح اسطوانة.
- نقطع قطع السينابون إلى قطع متساوية بحجم 3 سم لكل قطعة.
- بعد ذلك نأتي بصينية ونوزع بداخلها القليل من الزيت ونبدأ برص قطع السينابون مع ترك قطعة بين كل واحده والاخرى.
- نتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة على الشبكة حتى يتم تسويتها وتأخذ اللون الذهبي.
- نحضر في ذلك الوقت الصوص الأبيض نضع الجبن الكريمي في الخلاط او نقوم بضربها بالمضرب الكهربائي لكي تحصلين على قوام كريمي.
- بعد ذلك نضيف على الجبن الزبدة و السكر و الفانيليا مع الضرب حتى تحصلي على قوام كريمي وناعم.
- نخرج السينابون من الفرن ونتركها تهدأ لمدة 5 دقائق ثم نوزع عليها الصوص الأبيض وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ