سر عجينة السينابون الهشة والطرية مثل المحلات مع الصوص الأبيض اللذيذ والاقتصادي

السينابون يعد من اجدد وصفات الحلوى التي ظهرت حديثاً بكثرة في المطاعم و الكافيهات، ولهذا يتساءل جميع الأمهات عن أسرار تحضير عجينة السينابون الهشة و الطرية مثل المطاعم، كما أن هذه الحلوى من أكثر الحلويات المغذية جدًا والمشبعة لهذا فهي تهد من الحلويات الشتوية، ولهذا يا عزيزتي حرصنا على تقديم طريقة المحلات في صنع حلوى السينابون اللذيذ و الطعم وطريقة عمل الصوص الأبيض الذي يضاف عليها يعطيها هذا الطعم المميز.

مقادير عجينة السينابون

سنقدم لكم كافة المكونات التي نحتاجها في تحضير السينابون وهي:

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من السكر.

2 بيضة.

نصف كوب من الزبدة .

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 كوب من الدقيق.

مقادير الحشوة

كوب من السكر البني.

5 ملعقة من القرفة.

مقادير الصوص الابيض

ربع كوب من الجبنة الكريمي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب وربع من السكر البودر.

4 ملعقة كبيرة من الحليب.

4 ملعقة كبيرة من الحليب. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير السينابون

لكي تحصلي على عجينة سينابون هشه و طريه مثل الجاهزة قومي بتحضيرها بهذه الخطوات التالية: