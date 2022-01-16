لبياض فوري اعملي خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون للحصول على بياض الثلج

تعد خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون من أقوى الكريمات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية واللمعان، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن كريم طبيعي يعمل على تفتيح البشرة دون الحاجة إلى استخدام مواد كيماوية تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجليسوليد والنشا وماء الورد ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة بشكل فوري، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون السحرية في المنزل.

مكونات عمل خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون

يحتوي كريم جليسوليد وبودرة الثلج للتفتيح على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٥ ملاعق من زيت الخروع.

٧ ملاعق كبيرة من الجليسوليد.

نصف كوب من الماء الدافئ.

٥ ملاعق من بودرة جونسون.

نصف كوب من ماء الورد.

ربع كوب من الجليسرين.

٥ ملاعق من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة كريم جليسوليد وبودرة جونسون يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الجليسوليد مع بودرة الأطفال والجليسرين ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ وماء الورد ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة النشا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نترك الخليط ليبرد تماماً، بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت واحدا تلو الآخر بالإضافة القليل من كريم فيكس ثم نحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتطبيق خلطة كريم جليسوليد هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نغسل البشرة جيداً ونقوم بتطبيق الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة حتى تمتصه البشرة.

بعد ذلك نشطف الوجه بالماء الفاتر ثم نجففه وسوف نحصل على نتيجة مبهرة.

فهذه الخلطة تعمل على تبييض البشرة وجعلها مشرقة وبيضاء كالحليب.

فوائد كريم جليسوليد للبشرة

هناك عدة فوائد لكريم جليسوليد على البشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-