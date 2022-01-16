طريقة عمل كيكة اليانسون المقرمشة في المنزل بدون تكاليف كبيرة

كيكة اليانسون المقرمشة يبحث الكثير من الناس عن طريقة مميزة لعمل كيكة اليانسون في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تكاليف، حيث تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي يحبها الكثير من عشاق الكيك من مختلف أنحاء البلاد، حيث يعتبر اليانسون واحد من أفضل أنواع الأعشاب الطبيعية والصحية للجسم، ومن خلال هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني سوف نعرض لكم جميع التفاصيل التي نحتاج إليها في طريقة عمل كيكة اليانسون في منزل بطريقة مميزة.

طريقة عمل كيكة اليانسون المقرمشة في المنزل

تعد هذه الوصفة من أسهل الوصفات ومن خلال السطور التالية سوف نعرض جميع المكونات اللازمة، وتعتبر أيضا هذه المكونات بسيطة جدا حيث تتواجد في جميع المنازل مما يجعل هذه الوصفة غير مكلفة على الإطلاق:

مكونات كيكة اليانسون

كمية على حسب الرغبة من الدقيق متعدد الاستخدام يفضل كيلو جرام.

½ كيلو جرامات من السكر سيتحسن أن يكون مطحون جيدا.

مقدار ٢٠٠ ملل من اللبن السائل

مقدار ٢٠٠ ملل من زيت الذرة النباتي.

عدد ثمانية بيضات متوسطة الحجم.

كمية كافية من الڤانيليا.

ربع كيلو جرام من اليانسون.

ربع كيلو جرام من السمسم.

طريقة تحضير كيكة اليانسون الشهية

كيكة اليانسون من أفضل الوصفات السهل حيث أنها لا تحتاج إلى الكثير من الخدمات من أبرز الخطوات التي سوف نحتاج إليها الآتي: