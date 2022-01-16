كوب من الحليب حضري الخنفروش البحريني اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

الخنفروش البحريني ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي تحتوي على مكونات متوفرة وموجودة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومختلفة لعمل الحلويات البحرينية لأبنائها، وتعتبر من الحلويات المشهورة في البحرين ومشهورة في دول الخليج، ويمكن عملها بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من الحلويات الاقتصادية حيث أنها يمكن تقديمها بارداً أو ساخناً، يقوموا بعملها في المناسبات والأعياد وغيرها من المناسبات، ويعتبر من الحلويات او المعجنات التي يمكن عملها في الفرن او المقلاة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الخنفروش البحريني في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الخنفروش البحريني

يتكون الخنفروش البحريني اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 حبة من البيض.

أربع ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة كسترد بودرة.

مقدار ملعقة صغيرة من الهيل.

رشة صغيرة من الزعفران.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

رشة من الهيل المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من دبس التمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الخنفروش البحريني اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير وعاء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودرة والكسترد والهيل ونخلط المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك ماء الورد مع القليل من الماء ثم نعجن المكونات جيداً مع بعضها حتى الحصول على عجينة متجانس. ثم نقوم بعجن المكونات جيداً ونتركها جانباً لمدة نصف ساعة حتي تخمر ويتضاعف حجمها. تحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على نار متوسطة ثم تقطيع ملعقة كبيرة من العجينة ونضعها الزيت. نقلب العجينة في الزيت حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي وتنضج ثم نضعها على ورق المناديل الورقية تمتص الزيت. ثم نضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-