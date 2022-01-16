سر محلات الطورشي.. ملعقة واحدة ضعيها على مخلل اللفت هيفضل مقرمش لآخر واحدة بدون ما يسود أو يتهري

هناك العديد من انواع المخللات التي يحب الناس تناولها والمخللات الآن أصبحت من الأطباق الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بعد أن كانت من ضمن المقبلات ‏ولكن بسبب حب الناس الشديد لها أصبحت من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها ‏ويمكن إعداد المخللات بواسطة العديد من أنواع الخضروات مثل الجزر والخيار والفلفل والبصل واللفت وربما يكون اللفت ‏هو أحد أبرز المخللات المتعارف عليها لأنه ‏له طعم مميز ومختلف الطريقة الوحيدة التي يتم استخدامه فيها هي طريقة اعداده على أنه أحد المخللات ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي نحصل من خلالها على مخلل اللفت والمكونات التي نحتاجها في ذلك ‏وهو من المخللات التي تحتاج وقتا طويلا إلى حد ما حتى ينضج ‏لذلك لابد من الاهتمام به بشكل خاص.

‏مكونات إعداد اللفت في المنزل بنفس طريقة المحلات

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد اللفت في المنزل:

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أربع حبات من ثمار اللفت.

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‏ كوب كبير من الملح.

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‏ ملعقتين من عصير الليمون.

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‏ برطمان زجاجي كبير.

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‏ بعض من فصوص الثوم.

طريقة إعداد مخلل اللفت في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد مخلل اللفت في المنزل وهذه الطريقة هي:

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