اصنعي خبز الحليب الهش بالسمسم طري جداً ولذيذ

خبز الحليب الهش بالسمسم ، يعتبر الخبز من أكثر الأشياء التي يتم تناولها بكميات كبيرة ووجوده بالمنزل من الأشياء الضرورية، ومن أفضل أنواع الخبز الذي يكن تحضيره بالمنزل هو خبز الحليب فهو خبز يمتاز بقوام هش وخفيف جداً ومناسب للكثير من الأكلات فيمكن تناوله بجانب الحليب أو المشروبات الساخنة في الصباح، أو يمكن تقديمه في الغداء مع الكثير من الوجبات أو يمكن تقديمها كسندويتشات بحشوات مختلفة وعديدة، ويتم تحضيره بأبسط المكونات وأسهل الخطوات، ومن خلال هذا المقال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز الحليب الهش بالسمسم بخطوات بسيطة جداً تعطي له قوام هش كالقطن.

مكونات عمل خبز الحليب الهش بالسمسم

يتكون الخبز من المكونات الآتية:ـ

كوب حليب سائل.

2 كوب دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

2 مكعب زبدة.

2 ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية جافة .

رشة ملح.

2 بيضة

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة حليب سائل.

نصف كوب سمسم محمص.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز الحليب الهش بالسمسم خطوة بخطوة كالآتي:-

في إناء كبير نضع الخميرة والسكر ونصف كوب ماء دافئ ونقلبهم جيداً ونغطي الإناء ونتركه لمدة 10 دقائق حتي تتفاعل المكونات. نضع الدقيق والحليب البودرة والملح والبيكنج بودر في إناء عميق، ثم نقلب المكونات الجافة حتي تتداخل مع بعضها ويفضل نخل المكونات جيداً. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به البيض ونخفق ثم نضيف خليط الدقيق وخليط الخميرة السابقة. نبدأ في العجن ثم يضاف الحليب السائل تدريجياً، ونعجن جيداً حتي تتشكل لدينا عجينة نضيف إليها الزبدة ثم نستمر في العجن حتي تتشكل لدينا عجينة طرية. بعد ذلك ندهن العجينة بقليل من الزيت النباتي ونضعها في وعاء عميق ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك. ثم نتركها جانباً في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها. نقسم العجينة إلي كرات متساوية الحجم أو علي حسب الشكل الذي نرغب فيه ونضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت. ثم نتركها تختمر مرة ثانية لمدة نصف ساعة حتي يتضاعف حجمها.

طريقة التسوية