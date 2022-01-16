مش هتشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية بمكونين فقط بطعم احلي من الجاهزة

الجبنة الموتزريلا، من الأنواع الهامة التي تتوفر بالمحلات وبماركات مختلفة ومن الممكن أن يتم استعمال مكونات بسيطة جدا يكون الهدف منها عمل أفضل أنواع الجبن وهو الجبن الموتزريلا المستخدم في عدد كبير من الوصفات من أغلب المعجنات من النوع الحادق وأنواع البيتزا بالوصفة الأصلية، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات عن المكونات الأصلية لوصفة الجبن الموتزريلا الذي من الممكن أن يحضر بكل سهولة في البيت ومن خلال خطوات بسيطة وهذا ما سنتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة.

مكونات إعداد الجبنة الموتزريلا

من اليسير أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة المتميزة والتي تعد أفضل نوع من أنواع الجبن والتي نحتاجها دوما لتحضير العديد من الوصفات في البيت والتي من أبرزها وصفات البيتزا والعديد من أنواع الفطائر كما أنه من الممكن أن تتم إضافتها على أنواع المكرونات بالصوص الأبيض لذا تحتاجها ربة البيت بشكل مستمر لإعداد الكثير من الوجبات التي يحبها لكبار والصغار ومن الممكن أن نقوم بتحضيرها من خلال استعمال المكونات التالية الموتزريلا من الممكن أن نقوم بإعدادها إعداد صحيح من خلال الاستخدام للمكونات القادمة:

لتران من الحليب الطازج كامل الدسم.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة من الخل.

طريقة إعداد الجبنة الموتزريلا في البيت

بعد أن يتم توفير المكونات الثلاثة لا بد من أن تتم كل خطوات التحضير البسيطة والتي تساعد على عمل أفضل وصفة من الجبن الموتزريلا والتي من الممكن أن نقوم بعملها بخطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي: