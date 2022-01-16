في ثواني.. تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو كان قدامك 20 كيلو هتقشريهم بدون تعب

الثوم من أهم أنواع النباتات والتي لها استخدامات مطبخية ومهام طهي لا غنى عنها حيث تعتبر فصوص الثوم من بين أهم المكونات الغذائية عالية القيمة ولها محتواها الغذائي الهام والأساسي لبناء مناعة قوية للجسم بفضل محتوى الثوم من المضادات الحيوية ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الطرق والخطوات التي تيسر على ربات البيوت مهام تقشير الثوم بكل سهولة، ومن خلال السطور القادمة أيضا أهم الوسائل والأدوات البسيطة جدا والتي تسهل من تقشير الثوم.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

من الممكن لكل ربة بيت أن يكون لديها في المطبخ كمية جاهزة من الثوم يكون من السهل استعمالها للحصول على وجبة غذائية بسرعة وتكون بحاجة لكمية كبيرة من الثوم حيث أن تقشير الثوم بسهولة من الممكن أن يتم من خلال اتباع بعض الحيل المطبخية البسيطة وهذا ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي من تلك الفقرات حيث تعتبر وصفة الثوم المقشرة سريعا من الممكن أن تتم عبر بعض الحيل نتعرف عليها من خلال ما يلي طرحه من الفقرات المقبلة.

طريقة تقشير الثوم باستعمال كيس

من الممكن أن نستعمل كيس وبمنتهى السهولة يصلح استخدامه في التقشير وبمنتهى السرعة للثوم وفي خلال أقل وقت ممكن نحصل على الثوم جاهز للاستخدام وبالنسبة لخطوات التقشير باستعمال كيس بلاستيك فتكون من خلال الآتي:

أحضري كيس بلاستيك خفيف.

قومي بوضع كمية مناسبة من فصوص الثوم للتقشير.

الطرق الخفيف بمطرقة أو باستعمال الهون أو باستخدام يد السكين على الثوم.

نجد أن القشور تنفصل وبكل سهولة عن الثوم نفسه.

الطريقة تصلح لإنجاز تقشير كميات كبيرة من فصوص الثوم.

تقشير الثوم باستعمال الماء

الماء وسبلة من الوسائل الممتازة والتي تيسر على ربة البيت الحصول على الثوم مقشر بكمية وفيرة ويكون من السهل جدا التقشير باستخدامه إذا ما تم اتباع الخطوات التالية: