كوب من السمنة حضري الغريبة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

الغريبة السعودي ، تعتبر من الحلويات اللذيذة الهشة والخفيفة التي تذوب في الفم ويحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة وناجحة لعملها بدون أن تصبح ناشفة، وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، حيث أن يمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الغريبة السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مقادير الغريبة السعودي

هناك بعض المكونات التي تحتوي عليها الغريبة السعودي وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

مقدار كوب من السمنة.

كوب من دقيق الحمص.

مقدار نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السمنة السائلة.

فستق حلبي مجروش.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة السعودي في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الدقيق ودقيق الحمص حتي يتحمص ثم نضعه في وعاء. تحضير إناء أخر ونضع به السكر والزبدة ونخلط المكونات جيداً ثم نضيفهم الي خليط الدقيق ونضيف الحليب والهيل ونعجن المكونات جيداً. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. نشكل العجينة على حسب الرغبة ونضع في كل منتصف واحدة حبة من الفستق ونرصها في الصينية. ثم بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي الحصول على اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-