بدون ريجيم حبة قبل النوم إزالة الكرش في يوم واحد تخـسيس البطن والتخلص من الدهون الزائدة بسرعة

هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون كثيراً عن طرق تساعدهم على خسارة الوزن والحصول على وزن مثالي، خاصة أن الوزن الزائد وتراكم الدهون في منطقة البطن يعطي شكل غير جمالي للجسم لذلك يسعى الجميع وراء البحث عن الطرق التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة بالجسم، ونحن سوف نقدم لكم أفضل الحلول للتخلص من الدهون والشحوم خاصة في منطقة الكرش.

إزالة دهون الكرش

بحبة واحدة قبل النوم يمكن التخلص من الكرش نهائياً وخسارة الوزن بشكل ملحوظ، كما يمكن أن تصل لاستخدام حوالي ثلاث حبات حتى تحصلن على تركيز عالي جداً ليتم عمل مشروب منها قبل النوم فهذا يساعد على أن تحصل معظم النساء على بطن مسطحة والتخلص من الدهون المتراكمة بمناطق عديدة بالجسم، وتتمثل تلك الحبات في حبات الحبهان أو ما يعرف باسم الهيل هو من أحد أنواع التوابل التي تضاف إلى الأكلات وتمنحها مذاق طيب ورائع.

وصفة الحبهان لإزالة الكرش والدهون

تعتبر هذه من الوصفات الطبيعية التي تمتلك الكثير من الفوائد وتساعد على إزالة الكرش والتخلص من الدهون التي تكون متراكمة في منطقة البطن ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

ملعقتين من الهيل المطحون. كوبان من الحليب قليل الدسم. ملعقتين سكر رجيم.

خطوات الاعداد: