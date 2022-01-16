سر القرمشة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي بتاعت الحلواني بمقادير مظبوطة ناجحة 100%

قمة القاضي أو كما تسمى في الكثير من الدول العربية الزلابيا هي أفضل الحلويات الشرقية التي يتم إعدادها في شهر رمضاتن المبارك وتشتهر بعها بشكل خاصالدول الخليجية وبلاد الشام وهناك الكثير من الطرق التي أصبحت لقمة القاضي تصنع بها كما أن هناك بعض المحلات التي أصبحت متخصصة في لقمة القاضي وتضيف لها العديد من النكهات اللذيذة والشهية والتي يكون لها طعم مميز ومختلف مثل إضافة النوتيلا أو اللوتس أو الكراميل أو الشوكولاته أو حتى أحد نكهات الفواكة ويمكن استخدام أيضًا الطريقة التقليدية لصناعة لقمة القاضي وهي طريقة يتم من خلالها إضافة الشربات للقمة القاضي بعد الانتهاء من إعدادها وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد كمية كبيرة من لقمة القاضي ويكون لها نفس الطعم الذي يقوم الحلواني بصناعته وسنتحدث عن المكونات اللازمة لذلك.

مكونات إعداد لقمة القاضي مثل الحلواني وأسرارها

تتميز دائمًا لقمة القاضي التي نقوم بشرائها من الحلواني أنها تكون هشة ولذيذة ومقرمشة ولها لون موحد ذهبي والشربات الخاص بها يكون مضبوطًا تمامًا وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي يستخدمها الحلواني في إعداد لقمة القاضي وهذه المكونات هي:

أربع أكواب كبيرة من الدقيق.

ربع كوب من زيت القلي.

كوبين ونصف من الماء.

ملعقتين من السكر.

ملعقتين من الفانيليا.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

مكونات إعداد الشربات الخاص بلقمة القاضي هي:

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقتين من عصير الليمون.

أربع أكواب من السكر.

كوبين من الماء.

طريقة تحضير لقمة القاضي بأسرار الحلواني

فيما يلي سنتبع طريقة الحلواني في إعداد لقمة القاضي وهذه الطريقة هي: