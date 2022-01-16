بدون حلة ضغط.. مكون كالسحر لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

بدون حلة ضغط.. مكون كالسحر لتسوية اللحوم والكوارع، التسوية للحوم والكوارع تتساءل ربات البيوت عن أفضل الطرق التي من الممكن الاعتماد عليها لتسويتها سريعا حيث تعد نوعية أنسجة اللحوم من بين أقوى الأنسجة للأطعمة والتي تحتاج لوقت طويل كي يتم طهيها، ولكن هناك بعض الطرق وبعض المكونات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على اللحم مسوى ومطهي جيدا وبدون أي صعوبة من خلال مكونات بسيطة، وتلك المكونات لها القدرة على التحسين من نكهة اللحم وجعله بطعم أفضل وتتم تسويته بشكل أسرع ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة تساعد في الحصول على اللحم وقد نضج سريعا وأصبح جاهز.

تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق

من بين أكثر أنواع المواد الغذائية والتي تتطلب أن يتم طهيها لفترات طويلة على النار ومن الممكن أن نتخلص من تلكم المشكلة من خلال الاستعانة بطريقة لها القدرة على تسوية أي نوع من أنواع اللحم سريعا وبدون إهدار للوقت، ومن خلال إضافة مكونات بسيطة يكون من السهل عليك الحصول على أي نوع لحم أو كوارع وقد تمت تسويته تماما وبعدها يكون من السهل تقديمه، وفيما يأتي أفضل طريقة لتسوية اللحم.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع

من الممكن الاعتماد على مكون السكر لكي يكون من بين المواد التي تسرع من طهي اللحم وبالإمكان الحصول على اللحم وقد نضج تماما وبطعم مميز من خلال استعمال مكونات بسيطة وتلك المكونات من أهم المقادير التي من الممكن أن تضاف للأطعمة وتحسن من مذاق اللحم أو الكوارع وتصبح بطعم ونكهة أفضل والمكونات هي:

اللحم المراد تسويته أو الكوارع.

بصل وجزر وكرفس وكرات.

ورق لورا وحبهان ومستكة.

ماء مغلي حوالي أربعة أكواب.

توابل اللحم.

ملعقة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

قدر مناسب.

خطوات التحضير

من الممكن أن نبدأ في التسوية للحم من خلال استعمال الزيت وتسخينه في قدر ملائم ليتم تشويح اللحم مع الحبهان والمستكة.

وبعدها يضاف الماء المغلي مع بقية المكونات والمقادير المنكهة ولا تتطلب الوصفة المزيد من الوقت على النار كي ينضج اللحم.

يعتبر مكون السكر من اكتر المكونات التي لها دور كبير في تسوية اللحوم والكوارع بسرعة، فيمكنك وضع ملعقة من السكر في ماء سلق اللحوم وسوف تلاحظين تسوية اللحوم والكوارع بسرعة كما أنها لا تحتاج الكثير من الوقت، ومن المكونات أيضا التي تساعد في تسوية اللحوم إضافة ملعقة خل في ماء سلق اللحوم