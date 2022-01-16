بكوب دقيق أصنعي كيكة الشيكولاتة بالصوص الرهيب وبالمقادير المظبوطة بطعم هش وخفيف

كيكة الشيكولاتة من أصول عربية ولكنها انتشرت بشكل كبير في العالم العربي، وهي نوع حلويات ذات طعم مختلف ولذيذ ويحبها الجميع بشدة، يتم تقديم كيك الشيكولاتة مع كوب من العصير أو الشاي، ويحب أكله الصغار كثيراً، والكيك يتم تحضيره لأكثر من طريقة وتزيينه بصوصات مختلفة ولكن اليوم سنقدم كيك الشيكولاتة بصوص الكاكاو الشهي بأبسط طريقة وبخطوات سهلة جدا على كل ربة منزل.

طريقة عمل كيك الشيكولاتة

دائماً نوع الدقيق هو من أحد أسباب نجاح الكيك، كما يجب أن نستخدم البيت بدرجة حرارة الغرفة، وإليكي المكونات:

المكونات:

مقدار كوب ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ثلاث بيضات.

أربع ملاعق من الكاكاو.

كوب من الحليب.

سكر حسب الرغبة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نشعل الفرن أولا للتسخين على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

في بولة عميقة نضع فيها البيض والسكر والزيت والفانيليا ونخفقهم جيدا ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق.

في بولة أخرى نخلط الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر والكاكاو، ثم نضيف تلك المكونات الجافة على المكونات السائلة السابقة ونمزجهم سويا.

في صينية مدهونة زيت ومبطنة بالدقيق نسكب خليط الكيك ونوزعه بالتساوي.

نقوم بإدخال الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة ثم نختبرها بـ طرف السكين للتأكد من تمام النضج ثم نخرجها من الفرن.

لتحضير صوص الشيكولاتة

المكونات

كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

أربع ملاعق من الكاكاو البودر الخام.

طريقة التحضير: