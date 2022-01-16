طريقة عمل برازق بالسمسم بطريقة سهلة لذيذ ومقرمش أحلى من الجاهز

طريقة عمل برازق بالسمسم ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل برازق بالسمسم بكل سهولة، وبألذ الوصفات للشيف شيماء.

مكونات طريقة عمل برازق بالسمسم

تتكون طريقة عمل برازق بالسمسم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

كوب سمنة طرية.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ونصف كوب دقيق.

مقادير الوجه

نصف كوب سمسم.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود أو النحل أو الشربات الثقيل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل برازق بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السمنة والسكر البودرة ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يفتح لون الخليط.

ثم نضيف البيضة والفانيليا، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الحليب البودر ونخلط جيدا.

بعد ذلك نضيف الملح ونخلط جيدا.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه السمسم والعسل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.

ثم ندهن اليد بالزيت ونشكل العجينة إلى كور، ثم نغمسهم في السمسم من جهة واحدة ونضغط عليهم باليد قليلا، ثم نرصهم في صواني فرن ونباعد بينهم.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نتركها حتى تنضج البرازق.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونترك البرازق تبرد في الصينية.

ثم نقدم برازق بالسمسم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات الثقيل

مقادير الشربات

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الماء.

شريحة ليمون.

طريقة التحضير