بملعقة واحدة تبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستخدام

تعاني بعض الفتيات من سواد اليدين خاصة في فصل الصيف ويكون المظهر غير لائق بين الأهل والأصدقاء ولذلك يلجأ الكثير إلى شراء منتجات للعناية بها وجعلها بيضاء وناعمة ولكن هذه المنتجات تحتاج إلى وقت طويل وأموال كثيرة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفات سحرية للحصول على أيدي بيضاء بمكونات من البيت فتابعونا.

وصفه سحريه لتبيض الايدين

خل التفاح ومعجون الأسنان:

المكونات:

كمية مناسبة من معجون الأسنان.

ربع كوب خل تفاح.

ملعقة من شامبو الأطفال.

كمية من الماء الدافئ.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نجهز وعاء ونضع به الماء الدافئ مع الشامبو وخل التفاح وقومي بوضع يدك في المزيج لمدة 15 دقيقة.

بولة صغيرة قومي بخلط معجون الأسنان مع العسل وضعيه على يدك مع التدليك بحركات دائرية لمدة 5 دقيقة.

يترك 20 دقيقة ويغسل بالماء ثم نقوم بترطيبها بكريم مرطب أو زيت جوز الهند تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة مميزة.

الطحينة والحليب البودرة

المكونات:

ملعقة من الطحينة.

ملعقة حليب بودرة.

ملعقة نشا.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نخلط جميع المكونات التي توجد في الأعلى داخل بولة متوسطة ثم نضعها على اليدين واتركيها حتى تجف تماما.

نفرك اليدين للتخلص من بقايا الجلد الميت التي تجعل البشرة داكنة ونغسلها بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

جل الصبار

المكونات:

2 ملعقة من جل الصبار.

2 ملعقة من زيت اللوز.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج زيت اللوز مع جل الصبار وعصير الليمون نقوم بوضع الخليط على اليدين مع التدليك ويترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل بالماء البارد تكرر هذه الوصفة يوميا ولمدة أسبوع للحصول على يدين بيضاء أكثر نعومة وجمال.

وصفة لتبييض اليدين من أول استخدام

المكونات:

2 ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الكركم.

عصير ليمونة.

كمية مناسبة من القشطة.

طريقة التحضير والاستخدام: