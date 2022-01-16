كريم بانثينول والقهوة أسرع خلطة لتبييض الوجه والجسم وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت نهائيا

يحتاج الجسم كلها فترة إلى تجديد الخلايا الميتة الموجودة على أنحاء الجسم والوجه حتى تكون البشرة ناعمة ولها لون أبيض ‏وحتى أيضا تساعد هذه الخلطات على التخلص من الكلف الذي يظهر على البشرة مع التقدم في السن والتجاعيد التي تظهر بسبب كبر السن أيضا ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن خليط يساعد على التخلص من العديد من مشاكل البشرة كما انه يساعد على ترطيب ‏البشرة بشكل عميق وإعطائها مظهر صحي وهو كريم البانثينول والقهوة ‏هذا الكريم فعال يساعد على علاج العديد من مشاكل البشرة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الكريم و المكونات اللازمة لإعداده.

‏مكونات إعداد كريم ‫بانثينول والقهوة لتبييض الجسم ‬

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هذا الكريم لا يستغرق الكثير من الوقت لتحضير ولكن في نفس الوقت يساعد على علاج الكثير من مشاكل البشرة في نفس الوقت ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث عن المكونات المهمة التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذا الكريم وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من طحين الذرة ويمكن استخدام طحين الأرز أيضا.

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‏ ملعقة كبيرة من أي انواع القهوة يمكن استخدام القهوة او نسكافيه.

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‏ ملعقة من ماء الورد.

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‏ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال.

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‏ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

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‏ ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

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طريقة إعداد كريم بانثينول والقهوة

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد هذا الكريم بالتفصيل وهذه الخطوات هي:

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