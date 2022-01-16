بدون حلة ضغط تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق حتى لو كانت كبيرة هتبقى زي الزبدة

نجد أنه عندما نقوم بتسوية اللحوم والكوارع الكبيرة تأخذ وقت كثير على النار مما تعاني كثير من ربات المنازل من هذا الأمر إلى جانب صرف استهلاك كثير في الغاز لذلك استطعنا اليوم أن نوضح لكم طريقة أعداد اللحم والكوارع بطريقة سريعة وسوف نوضح لكم السر من خلال هذا المقال.

مكونات تسوية اللحوم والكوارع بسرعة جدا

يمكن أن نقوم بتسوية اللحوم والكوارع بسرعة كبيرة وذلك لإضافة عنصر معين يساعد أنسجة اللحوم على السواء بطريقة سريعة هذا العنصر هو السكر، حيث يستطيع عنصر السكر أن يقوم بإضعاف أنسجة اللحم مما يجعلها تستوي سريعا ونوضح لكم المكونات التالية لتسوية اللحم بشكل سريع:-

قطع اللحم المراد سلقها.

كرفس وورق لورا وبصل وجزر وطماطم.

ملح وفلفل أسود.

عود قرفة.

ماء للسلق.

ملعقة سكر.

ملعقة زيت.

طريقة تسوية اللحم السريع

نجد أنه لتسوية اللحم بطريقة سريعة جدا يكون وفقا للمكونات السابقة وذلك حتى يتم تسويته بطريقة سريعة يجب علينا أتباع الخطوات التالية:-

في البداية نحتاج أن نحضر الزيت ونضعه في القدر مع قطع اللحم والكرفس والجزر والطماطم ونقوم بتشويحهم جيدا.

كما أنه فيما بعد نضع عليهم الماء المغلي مع عود القرفة وملعقة السكر.

والخطوة التالية هي أن نترك المكونات تغلي حتى تمام السواء ثم نقوم بوضع الملح.

ويتم تحميرها بعد ذلك وتقدم مع الخضار والأرز وبالهناء والشفاء.

النصائح التي يحب اتباعها حتى يتم طهو اللحمة سريعا

هناك بعض النصائح التي يجب أتباعها حتى يتم تسوية اللحم سريعا وهذه النصائح هي:-