بعجينة قطنية أعملي عجينة البيتزا الايطالية على أصولها بطعم هش ولذيذ بطريقة أشهر المطاعم

تعد البيتزا من الوجبات السهله والسريعه التى يحبها الجميع، وهى اصلها من الاكلات الايطالية، التى عرفت واشتهرت بشكل كبيرفى جميع الدول، وفى مصر بشكل خاص، اكثر الامهات تفضل ان تحضرها بنفسها فى المنزل، ويعتمدوا عليها كوجبة عند الاحساس بالجوع فى الليل، لانها سهلة التحضيرومكونتها موجودة فى كل بيت، وهى تعتبر من الاكلات السريعه الغير مكلفة، لذالك نقدم معكم اليوم طريقة البيتزا بخطوات بسيطة.

مكونات عجينة البيتزا

٢كوب من الدقيق الابيض.

٢معلقة كبيرة من اللبن البودرة.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ذرة ملح.

معلقة صغيرة من الزعتر الناعم.

ماء دافئ للعجن.

مكونات حشو البيتزا

٢حبة طماطم كبيرة مقطعه شرائح.

شرائح من الفلفل الرومى.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعه.

زيتون اسود اوزيتون اخضر حسب الرغبة.

صلصة لدهن البيتزا.

جبنة موتزاريلا مع اضافة الجبن المفضلة لديكم.

يمكن اضافة اى نوع من انواع اللحوم المصنعة او التونة او الجمبرى حسب رغبتكم فى الطعم.

مكونات صلصة البيتزا

٢حبة طماطم معصورة ومصفاه.

عود من الريحان الاخضر.

ملح وفلفل.

معلقة كبيرة من الخل.

٢فص ثوم مهروس.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

طريقة صلصة البيتزا

فى طاسة على نار متوسطة نضع الزيت مع الثوم المهروس ونقلب جيدآ.

نضع على الثوم الطماطم المعصورة.

نضف اليها الملح والفلفل الاسود ومعلقة الخل.

نتركها على النارحتى تصبح متجانسة تمامآ.

نضف اليها الريحان ونقلب ثم نرفعها من على النارحتى تبرد وتصبح جاهزه للاستخدام.

طريقة عمل البيتزا