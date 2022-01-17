أقوي ماسكات طبيعيه خطيرة لتفتيح الوجه وإزالة الأسمرار والبقع من أول أستخدام

على الرغم من اهتمام الفتيات ببشرتهم وشراء منتجات عناية غالية الثمن للحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب ولكن تتعرض البشرة لعدة عوامل تؤثر عليها بالسلب، في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة تصبح البشرة داكنة أما في فصل الشتاء بسبب الأجواء الباردة تكون البشرة جافة وبحاجة إلى عناية أكثر ونحن اليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من أفضل ماسكات الوجه فتابعونا.

ماسكات طبيعيه للوجه

ماسك القهوة والعسل:

المكونات:

2 ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بولة صغيرة نخلط القهوة مع العسل وزيت الزيتون ثم يوضع الماسك على الوجه مع الفرك بحركات دائرية.

يترك لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر هذا الماسك يعتبر مقشر طبيعي للبشرة لأنه يقوم بالتخلص من الجلد الميت.

ويسمح أيضا بنمو خلايا أخرى ويساهم في الحصول على بشرة بيضاء ونقية خالية من الشوائب والجراثيم.

2. ماسك الموز والحليب:

المكونات:

ثمرة موز مهروسة.

ربع كوب من الحليب.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج الموز المهروس مع الحليب والعسل للحصول على عجينة سلسة ثم ندهن الوجه بهذا الخليط ويترك حتى يجف.

ثم يفرك باليد ويغسل بالماء البارد هذا الماسك يقوم بترطيب الوجه ويخلص البشرة من البقع الداكنة ويوحد لونها.

يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة في وقت قصير.

3. ماسك الصبار والكركم:

المكونات:

2 ملعقة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقلب المكونات السابقة مع بعض للحصول على مزيج ناعم سهل الفرد ثم يوضع على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة.

نغسل الوجه بالماء هذا الماسك مناسب جدا لأصحاب البشرة الدهنية لأنه يساعد في التخلص من الدهون الزائدة ويعالج الالتهابات والحروق الناتجة من الشمس.

ماسكات للوجه للتفتيح

المكونات:

قطعة متوسطة الحجم من الخميرة البيرة.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نذوب الخميرة في الزبادي ثم نضع العسل ونقلب المكونات يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر. هذا الماسك أثبت فعالية كبيرة في تفتيح لون البشرة بشكل كبير وملحوظ ويرطبها أيضا ويمنع إصابتها بالجفاف.

ماسكات للوجه بالعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل.

3 قطرات من زيت الليمون.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج زيت الزيتون مع جوز الهند ويضاف إليهم العسل مع زيت الليمون ونقلب نشطف الوجه بالماء الدافئ والغسول ثم يجفف.