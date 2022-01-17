قشور الرمان والنشا سيجعلك بنت ١٦ مهما كان عمرك فوق الأربعين بشرة بيضاء بدون هالات أو تجاعيد

يوجد كثير من الوصفات الطبيعية التي لا حصر لها وتساعد على تفتيح البشرة ولكن أن لقشور الرمان وضع خاص وفعالية مضمونة حيث تعمل على التخلص من الهالات السوداء وتفتيح البشرة والتخلص من حب الشباب والشوائب لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال وصفة قشور الرمان في التفتيح.

مكونات وصفة قشور الرمان مع النشا

تكون هذه الوصفة من الوصفات المهمة التي تعمل على تفتيح البشرة في وقت قياسي إلى جانب تخلصنا من التجاعيد وتساعد على شد البشرة وتصغير السن وسوف نوضح مكونات هذه البشرة من خلال الأسطر القادمة.

المكونات:-

حوالي ملعقة مطحونة من قشر الرمان المجففة.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

ملعقة حليب.

ملعقة جلسرين صغيرة.

ملعقة نشا كبيرة.

طريقة تحضير وصفة قشر الرمان مع النشا

وبعد أن تعرفنا على مكونات الوصفة من خلال العناصر السابقة سوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

طريقة التحضير:-

وطريقة التحضير لهذه الوصفة في المنزل تكون كالتالي:

نحضر وعاء فارغ .

نقوم بوضع مطحون الرمان مع النشا ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع عصير الليمون مع الحليب مع الجلسرين.

نقوم بتقليب الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع الخلطة على الوجه والرقبة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نشطفها بالماء.

يتم استخدام هذه الخلطة على جميع أنحاء الجسم ويتم غسلها بعد عشرين دقيقة أيضا.

يتم تكرار هذه وصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد وصفة قشور الرمان مع النشا