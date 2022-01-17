حيلة عبقرية معلقه صغيرة علي الباذنجان وعمره ما هيشرب زيت وشوفوا طريقتي في قلي الباذنجان بدون نقطه زيت واحده

يعتبر الباذنجان من الخضروات الشعبية التي يحبها الجميع وتوجد كثير من المطاعم في مصر تختص بسندوتشات الفلافل مع الباذنجان والبابا غنوج ويحتوي الباذنجان على نسبة كبيرة من الحديد الذي يساعد في التخلص من الأنيميا وفقر الدم وسعت كثير من ربات المنازل في البحث عن طريقة قلية بدون ما يتشرب زيت وذلك لرعاية صحة أسرتها وسوف نوضح لكم طرق قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت من خلال هذا المقال.

طرق قلي الباذنجان بدون ما يتشرب زيت

يوجد كثير من الطرق التي تساعدنا في قلي الباذنجان بدون ما يتشرب زيت سوف نوضح هذه الطرق من خلال النقاط التالية:-

الطريقة الاولى:-

اغسلي حبات الباذنجان جيدا بالماء والخل.

قطعي القشرة الخارجية للباذنجان.

قطعي الباذنجان حلقات.

ضعي رشة ملح على الباذنجان وأتركيه لمدة ساعة.

قومي بدهن الباذنجان بواسطة فرشاة من الأمام والخلف بالزيت ضعي الباذنجان في صنية وضعية في الفرن.

أخرجيه من الفرن بعد أن يصبح لونه ذهبيا من الجانبين.

يتم تقديمة بعد ذلك في أطباق التقديم مع السلطة والعيش.

الطريقة الثانية:-

نغسل حبات الباذنجان جيدا ويفضل الباذنجان الرومي.

نحضر التوابل من الكمون والفلفل الاسمر والملح و٣ ملاعق كبيرة من الدقيق نقوم بخلط المكونات جيدا التوابل مع الدقيق.

توضع التتبيلة على الباذنجان ويقلب جيدا فيها.

تحضر طاسة بها زيت ونقوم بقلية جيدا حتى يصبح لونه ذهبيا.

عند تمام النضج يخرج من الزيت ويوضع على مناديل المطبخ.

ونلاحظ بأن طعمه مقرمش ولذيذ ولا يوجد به أي زيوت.

فوائد قلي الباذنجان بدون زيت