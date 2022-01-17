نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل محشي البطاطس باللحمة المفرومة بطريقة مختلفة ومذاق لذيذ ورائع بكل سهولة في المقال التالي
محشي البطاطس باللحمة المفرومة من ألذ الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أن البطاطس من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص خاصة البطاطس المقلية، كما أنها من الخضروات المنتشرة في كثير من البلاد وتحضر بأكثر من طريقة منها المطبوخة ومنها المحشية بالكثير من أنواع الحشوات وأشهرها المحشية باللحمة المفرومة، وفي موضوع مقالنا اليوم بالطريقة والمقادير.
طريقة البطاطس باللحمة المفرومة
البطاطس من الأكلات المشهورة والشعبية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أن يتم تحضيرها بالكثير من الطرق واليوم يتم تقديمها باللحمة المفرومة، ومكوناتها هى كالآتي:
- كيلو بطاطس من النوع المستدير حجم متوسط.
- عدد بصلة واحدة مفرومة فرم ناعم.
- حزمة من البقدونس مفرومة فرم ناعم.
- ربع كيلو لحمة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- مقدار مناسب من الزيت النباتي.
مكونات الصلصة
- 8 ملاعق كبيرة من الصلصة الحمراء.
- لتر من الماء.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير
البطاطس يتم تحضيرها في خطوات بسيطة، وهي كالآتي:
- يتم غسل البطاطس وتقشيرها ثم غسلها مرة أخرى.
- ثم يتم تقوير البطاطس بواسطة مقوار حتى يتم الحشو بسهولة.
- بعد ذلك تنقع البطاطس في ماء وملح وتترك جانبا حتي تحتاج إليها.
- ثم نحضر مقلاة ونضع بها البصل و السمن ويقلب حتى يتغير لونه.
- بعد ذلك يتم إضافة اللحمة وتقلب جيدا حتى تنضج.
- نضيف بعدها الملح والفلفل ويتم التقليب جيدا.
- ثم نضيف البقدونس ويقلب ثم نرفع اللحمة من النار.
- ومن ثم يتم قلي البطاطس المحشية.
- ثم نضع البطاطس في صينية ونضع عليها الصلصة والماء.
- نقوم بعد ذلك بإدخالها الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج، وتقدم ساخنة في أطباق التقديم.
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