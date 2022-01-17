طريقة عمل محشي البطاطس باللحمة المفرومة بطريقة مختلفة ومذاق لذيذ ورائع بكل سهولة

محشي البطاطس باللحمة المفرومة من ألذ الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أن البطاطس من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص خاصة البطاطس المقلية، كما أنها من الخضروات المنتشرة في كثير من البلاد وتحضر بأكثر من طريقة منها المطبوخة ومنها المحشية بالكثير من أنواع الحشوات وأشهرها المحشية باللحمة المفرومة، وفي موضوع مقالنا اليوم بالطريقة والمقادير.

طريقة البطاطس باللحمة المفرومة

البطاطس من الأكلات المشهورة والشعبية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أن يتم تحضيرها بالكثير من الطرق واليوم يتم تقديمها باللحمة المفرومة، ومكوناتها هى كالآتي:

كيلو بطاطس من النوع المستدير حجم متوسط.

عدد بصلة واحدة مفرومة فرم ناعم.

حزمة من البقدونس مفرومة فرم ناعم.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار مناسب من الزيت النباتي.

مكونات الصلصة

8 ملاعق كبيرة من الصلصة الحمراء.

لتر من الماء.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

البطاطس يتم تحضيرها في خطوات بسيطة، وهي كالآتي: