نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل محشي الملفوف بالبرغل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد محشي الملفوف من أنواع المحاشي ويختلف طعمة حيث يتميز بطعمه الشهي واللذيذ التي يعشقه الكبار والصغار، وهو نوع من الطعام الشتوي لأنه يعمل على تدفئة الجسم ولذلك يحبه الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء، حيث أنه يتكون من مكونات بسيطة ومتاحة في كل منزل، في هذا المقال نتعرف على طريقة سهبة وبسيطة لعمل محشي الملفوف بالبرغل في المنزل.

طريقة عمل محشي الملفوف بالبرغل في المنزل

هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل محشي الملفوف بالبرغل في المنزل وبمكونات بسيطة وسهلة، ومن هذه الطرق نسردها لكم فيما يلي.

المكونات

ربع كيلو لحمة مفرومة.

رأس الملفوف.

بصلة كبيرة.

كوب كبير برغل.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كمون.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة ملح.

ملعقة صلصة طماطم.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بنقع البرغل نضعه في إناء ونضع عليه كوب من الماء حتى يغطي البرغل بالماء ونتركه لمدة ساعة ونصف، ثم في إناء نضع لتر ماء ونرفعه على نار متوسطة ونتركه حتي يكون ساخناً ثم نضع فيه أوراق الملفوف ونتركه لمدة ٥ دقائق ثم ننزعه من الماء ونتركه يبرد.

ثم نضع اللحمة والفلفل الأسود والبصل المفروم والثوم البودر والبصل البودر صلصة الطماطم ونصفي البرغل من الماء جيداً ثم نضيفه على الخليط في وعاء كبسر ونقلب جيداً حتى يتماسك الخليط .

ثم نقوم بحشو أوراق الملفوف ويتم رسُها في حلة بها زيت قليل ونستمر في الحشو حتى نفاذ الكمية، نضع حله بها لتر ماء أو مرقة على نار عالية ونتركها حتي تصل إلى درجة الغليان ثم نضعها على محشي أوراق الملفوف ونرفعه على نار متوسطة ونتركه حتى تمام النضج، وبالهنا والشفا.