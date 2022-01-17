طريقة عمل الحجازية الاسكندراني على اصولها مرملة ولذيذة ريحتها هتوصل اخر الشارع

الحجازية الاسكندراني من أشهر الحلويات التي تباع في محافظة الاسكندرية وهي عبارة عن مزيج رائع من القرفة والسميد والمكسرات وتتميز بطعمها اللذيذ، والكثير منا يقوم بشرائها جاهزة من المحلات من أجل تناولها في الصباح مع كوب من الشاي ويمكنك الآن عملها في البيت والطعم أحلى من الجاهزة تابعي باقي المقال للتعرف على المكونات بالتفصيل.

طريقة عمل الحجازية الاسكندراني

المكونات:

نصف كوب دقيق.

2 كوب ونصف من دقيق السميد.

ملعقة من الخميرة.

رشة ملح.

ملعقة من السكر.

فانيليا.

نصف كوب ماء دافئ.

نصف كوب سمنة مذابة.

كوب شربات.

نصف كوب زيت.

مكونات الحشوة:

نصف كوب سميد.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سوداني مفروم أو بندق.

ربع كوب جوز هند مبشور.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة من الكاكاو.

2 ملعقة من الشربات.

طريقة التحضير:

نضع السميد مع الدقيق والملح وكيس الفانيليا في وعاء ونقلب ثم نذوب الخميرة مع السكر والماء ونتركها جانبا حتى تظهر فقاعات. على خليط الدقيق يضاف الزيت مع السمنة ونبس المكونات باليد للحصول على عجينة تشبة الرمل نقوم بوضع مزيج الخميرة. نعجن جميع المكونات لحين الحصول على عجينة متماسكة ثم تغطي ونتركها جانبا لكي تختمر في بولة أخري نقوم بتجهيز الحشوة. عن طريق خلط السميد مع جوز الهند والقرفة ثم السوداني والكاكاو والشربات ونقلب حتى يصبح القوام مناسب نحضر صينية عالية من الأطراف. نفرد نصف كمية العجين بداخلها واحرصي على رفع العجينة على الأطراف نوزع الحشوة بداخلها ويجب الابتعاد عن الأطراف. نقوم بوضع باقي كمية العجين ثم تقطع على شكل مثلثات أو مربعات ونتركها جانبا لمدة 30 دقيقة ثم نضعها في فرن ساخن. عندما تنضج الحجازية وتحمر يصب عليها الشربات البارد فورا وعندما تهدأ تقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الحجازية بالحليب

المكونات:

2 كوب دقيق.

2 كوب سميد.

كوب من الحليب.

نصف كوب سمنة.

ملعقة كبيرة خميرة.

مكونات الحشوة:

2 ملعقة كبيرة قرفة.

كوب من السميد.

كوب من السكر.

طريقة التحضير:

نجهز وعاء ونقوم بنخل الدقيق ثم يضاف السميد مع الخميرة والسمنة المذابة ونقلب ثم يضاف الحليب تدريجيا للعجن. نترك العجينة جانبا لكي ترتاح ثم تفرد نصفها في صينية مدهونة بالسمنة وفوقها الحشوة بعد ذلك يوضع فوقها باقي كمية العجين. تقطع إلى أجزاء متساوية بالسكين ونتركها جانبا لمدة 15 دقيقة ثم تدخل الفرن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وبالهنا والشفا.

اسرار نجاح الحجازية الاسكندراني