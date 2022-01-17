طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بطعم رهيب وبدون ما يشرب نقطة زيت

القرنبيط من الأكلات الشعبية السريعة وهو من الخضروات الشتوية التي تتميز بطعمها اللذيذ وتوجد طرق مختلفة لعمله سواء كان بالنشا أو بالدقيق أو في الفرن ولكل واحدة منهم مذاق شهي، ويتميز أيضا بفوائدة الكثيرة للصحة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان ونحن اليوم نقدم لكم طريقة جديدة لعمل القرنبيط المقلي بخطوات بسيطة.

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

المكونات:

ثمرة قرنبيط.

كوب من الدقيق.

4 حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الحليب.

نصف كوب كزبرة مفرومة.

نصف كوب شبت مفروم.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

نقوم بتقطيع زهرات القرنبيط إلى قطع متوسطة في الحجم ثم نسلقها على النار في وعاء به ماء مغلي وملح وكمون. نمزج الدقيق مع النشا والخضرة والبهارات وأيضا الحليب ونقلب حتى يتكون خليط سائل وليس خفيف القوام بعد رفع القرنبيط في مصفاة. يوضع في هذا الخليط ويقلي في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونه ذهبي ثم يرفع على مناديل مطبخ ويقدم وهو ساخن مع خبز بلدي ومخلل.

طريقة عمل القرنبيط الكرسبي

المكونات:

قرنبيط.

كوب من الحليب.

كوب دقيق.

كوب بقسماط.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب كزبرة مفرومة.

5 فصوص ثوم.

شطة.

طريقة التحضير: