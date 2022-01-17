اقتصادية والطعم حكاية كفتة الدجاج على أصولها بتتبيلة المطاعم التركية السرية مش هتشتريها من برا

تعتبر الكفتة من أشهر أنواع الأكلات في جميع انحاء الوطن العربي، لذلك تبحث العديد من الأمهات في الوقت الحالي عن طريقة عمل كفتة الدجاج بكل سهولة في المنزل كما أنها من الوصفات الغير مكلفة تماما كما يمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية كما يتواجد نوعين هذه الكفتة كفتة باللحمة وكفتة بالفراخ، كما يتواجد الكثير من الأشخاص لا يقوموا بعمل كفتة الدجاج حيث تعتبر كفتة اللحمة هي الأكثر شهرة ووجودا في المطاعم ولكن بالطبع يرغب العديد من الأمهات من تقديم الأطباق الحديثة لجميع الأمهات لذلك تابعوا معانا طريقة تحضير كفتة الدجاج.

المقادير المطلوبة لعمل كفتة الدجاج

كمية من صدور الفراخ.

وتضيف إلى هذه المكونات بهارات الكفتة.

ثوم مفروم .

بصل متقطع.

مرقة دجاج.

فلفل اخضر.

ملح.

فلفل اسمر.

طريقة تحضير كفتة الدجاج

يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: