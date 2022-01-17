نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتصادية والطعم حكاية كفتة الدجاج على أصولها بتتبيلة المطاعم التركية السرية مش هتشتريها من برا في المقال التالي
تعتبر الكفتة من أشهر أنواع الأكلات في جميع انحاء الوطن العربي، لذلك تبحث العديد من الأمهات في الوقت الحالي عن طريقة عمل كفتة الدجاج بكل سهولة في المنزل كما أنها من الوصفات الغير مكلفة تماما كما يمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية كما يتواجد نوعين هذه الكفتة كفتة باللحمة وكفتة بالفراخ، كما يتواجد الكثير من الأشخاص لا يقوموا بعمل كفتة الدجاج حيث تعتبر كفتة اللحمة هي الأكثر شهرة ووجودا في المطاعم ولكن بالطبع يرغب العديد من الأمهات من تقديم الأطباق الحديثة لجميع الأمهات لذلك تابعوا معانا طريقة تحضير كفتة الدجاج.
المقادير المطلوبة لعمل كفتة الدجاج
- كمية من صدور الفراخ.
- وتضيف إلى هذه المكونات بهارات الكفتة.
- ثوم مفروم .
- بصل متقطع.
- مرقة دجاج.
- فلفل اخضر.
- ملح.
- فلفل اسمر.
طريقة تحضير كفتة الدجاج
يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- حيث أنه في البداية نقوم بتقطيع صدور الفراخ ثم يتم وضعها في الكبة الكهربائية.
- ثم يتم إضافة الفلفل والبصل إلى الفراخ ثم يتم تشغيل الكبة الكهربائية مرة أخرى.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة جميع البهارات إلى الفراخ مع تشغيل الكبة الكهربائية مرة أخرى حتى يتم خلط جميع المكونات جيدا ويصبحوا خليط واحد.
- ثم بعد اخراج الدجاج المفروم يتم وضعه في إناء.
- ثم يتم تشكيل كمية الدجاج على هيئة اصابع أو كورة وذلك على حسب ما ترغبين فيه.
- حيث أنه يتم وضع الاصابع في طاسة في الزيت الساخن على النار.
- والخطوة التالية أنه يتم تقليب الأصابع حتى تستوي بشكل جيد.
- كما يمكنكم وضع أصابع الكفتة في صينية في الفرن حتى يتم التسوية أيضا.
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