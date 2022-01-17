وصفة اليوم هي تحضير الكريم السحري المضاد للشيخوخة أقوى مليون مرة من البوتوكس لعلاج التجاعيد وشد البشرة، كيفية صنع كريم طبيعي مضاد للشيخوخة يحارب علامات الشيخوخة ويؤخر ظهور التجاعيد، لتحضير هذا الكريم نحتاج إلى البقدونس فهو يمنع ظهور التجاعيد في البشرة ويحفز على إنتاج الكولاجين بالبشرة، كما نحتاج إلى الأرز فهو يخفف من علامات الشيخوخة المبكرة كما أنه يحفز إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة الجلد، لذا نقدم لكم اليوم الكريم السحري المضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس لعلاج التجاعيد وشد البشرة.

الكريم السحري المضاد للشيخوخة

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

ربطة من البقدونس.

2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

2 كوب ماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة + ملعقة كبيرة من الماء.

بضع قطرات من زيت فيتامين ه.

طريقة علاج التجاعيد وشد البشرة

خذ ربطة البقدونس وغسلها جيداً ثم قم بتقطيعها إلى شرائح ثم ضعيها في قدر مناسب، مع إضافة الأرز والماء ثم ضع القدر على الموقد لمدة 15 دقيقة وبعد غلي المكونات جيداً ضعيها في الخلاط الكهربائي، ثم قم بطحن المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي وبعدها نقوم بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة، ومن جانب آخر ضع مقدار النشا في وعاء مع إضافة الماء ثم نمزج جيداً لتذويب نشا الذرة، ثم نضيف مزيج النشا إلى الخليط الكريمي ونمزج جيداً ثم يسكب الخليط في قدر ونضعه على الموقد لمدة 10 دقائق، واستمر في التحريك حتى تحصلي على خليط كريمي وأضف زيت فيتامين ه وامزج قليلاً، والآن حصلنا على كريم البقدونس الطبيعي المضاد للشيخوخة.

احتفظ بهذا الكريم في وعاء نظيف ويمكنك تخزين هذه الوصفة في الثلاجة لأكثر من أسبوع، ضعي هذا الكريم على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة ثم دلكي بشرتك بهذا الكريم لمدة دقيقتين، ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء وكرري تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، وسوف تلاحظ الفرق من الأسبوع الأول ستحصل على بشره مشدوده بدون تجاعيد، قدمنا لكم اليوم الكريم السحري المضاد للشيخوخة أقوى من البوتوكس لعلاج التجاعيد وشد البشرة.