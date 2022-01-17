نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كيراتين طبيعي فرد الشعر الخشن أحسن مليون درجة من السشوار في المقال التالي
فرد الشعر الخشن استعيدي جمال شعرك وحيويته بالوصفات الطبيعية التي سوف تغنيك عن استخدام الكيراتين والسشوار التي تهلك الشعر وتجعله تالف مع مرور الوقت، فاستبدلي كل هذا بالمكونات الطبيعية بديل الكيراتين وتعطيك نفس النتائج والأفضل أيضاً منها، واليوم سوف نقدم لكم أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر الخشن وجعله ناعم كالحرير وتزيد من طوله وكثافته.
أقوى كيراتين طبيعي لترطيب الشعر الخشن
الشعر الخشن مشكلة كبيرة توجهها معظم الفتيات والنساء تحتاج إلى حل يعالجها بدلاً من استخدام المواد الكيماوية التي تضر به وتجعله أكثر تلفاً، فتمتعي سيدتي بشعر ناعم ومفرود بالطرق التالية:
وصفة بياض البيض وزيت الزيتون البكر:
تمتلك تلك الوصفة الكثير من العناصر الهامة جداً للشعر فبياض البيض يحتوي على البروتين الذي يكون له دور مهم في تنعيم وترطيب الشعر الخشن وجعله ناعم طول الوقت.
المكونات:
- بياض بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.
- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر.
- قطرات من عصير الليمون.
- 1 كوب حليب جوز الهند.
طريقة الإعداد:
- قومي بإحضار وعاء لخلط المكونات وضعي به زيت الزيتون البكر وزيت جوز الهند اخلطيهم معاً.
- بعدها أضيفي عصير الليمون وبياض البيض واخلطيهم معاً.
- يضاف بعد ذلك حليب جوز الهند وابدئي في خلط المكونات جيداً لتصبح متجانسة تماماً.
- قبل أن تقومين بتطبيق الخليط على شعرك يجب أن يكون نظيف تماماً.
- ويمشط للتخلص من التشابك وتقسيمه والبدء بعدها بتطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- بعد أن يصبح الشعر مغطى تماماً بالخليط يغطى بغطاء الاستحمام البلاستيكي ومن فوقه منشفة مبللة بالماء الساخن.
- عليك الانتظار لمدة 50 دقيقة وبعد انتهاء الوقت يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
- وللحصول على أفضل النتائج يجب تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع.
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