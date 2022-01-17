اقوي كيراتين طبيعي فرد الشعر الخشن أحسن مليون درجة من السشوار

فرد الشعر الخشن استعيدي جمال شعرك وحيويته بالوصفات الطبيعية التي سوف تغنيك عن استخدام الكيراتين والسشوار التي تهلك الشعر وتجعله تالف مع مرور الوقت، فاستبدلي كل هذا بالمكونات الطبيعية بديل الكيراتين وتعطيك نفس النتائج والأفضل أيضاً منها، واليوم سوف نقدم لكم أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر الخشن وجعله ناعم كالحرير وتزيد من طوله وكثافته.

أقوى كيراتين طبيعي لترطيب الشعر الخشن

الشعر الخشن مشكلة كبيرة توجهها معظم الفتيات والنساء تحتاج إلى حل يعالجها بدلاً من استخدام المواد الكيماوية التي تضر به وتجعله أكثر تلفاً، فتمتعي سيدتي بشعر ناعم ومفرود بالطرق التالية:

وصفة بياض البيض وزيت الزيتون البكر:

تمتلك تلك الوصفة الكثير من العناصر الهامة جداً للشعر فبياض البيض يحتوي على البروتين الذي يكون له دور مهم في تنعيم وترطيب الشعر الخشن وجعله ناعم طول الوقت.

المكونات:

بياض بيضة. 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند. 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون البكر. قطرات من عصير الليمون. 1 كوب حليب جوز الهند.

طريقة الإعداد: