طريقة عمل الجريش في المنزل وفوائد الجريش

ننشر لكم طريقة عمل الجريش وفوائد عمل الجريش من خلال طريقتين مختلفتين بالدجاج أو اللحم، ويعتبر الجريش واحدا من الأطباق المميزة في المطبخ السعودي. لها نكهة فريدة ويمكن تقديمها مع الدجاج أو اللحم ويعد من الأطباق الرئيسية.

طريقة عمل الجريش

المكونات:

صدور دجاج مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة جريش

فلفل أسود مطحون

2 ملعقة كبيرة.

زبدة.

كمون.

ملح

3 جم الزبادي

كمية الماء.

البصل المفروم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

فلفل حريف

طريقة التحضير:

سخني الزبدة في قدر على نار خفيفة حتى تذوب، ثم أضيفي البصل المفروم مع التحريك باستمرار.

قلبي الدجاج والحبوب لمدة 5 دقائق قبل صب الماء عليها.

اسمح للأصناف بالطهي لمدة ساعة تقريبًا أو حتى تنضج.

يُمزج الزبادي والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والفلفل الحار في وعاء الخلط.

غطي القدر واتركيه جانباً لمدة ربع ساعة أو حتى تصل المكونات إلى القوام المطلوب.

في طبق التقديم، نسكب الجريش السعودي وقدّمه فرحاً وعلاجياً.

طريقة تحضير الجريش السعودي باللحم

المكونات:

كيلوغرام واحد من جريش.

لحم وزن كيلو ونصف.

4 حبيبات بصل

5 طماطم

قرفة نصف ملعقة شاي

ملعقة صغيرة من التوابل

1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار

ملح البحر والفلفل الأسود المطحون الطازج.

1 ملعقة كبيرة السمن

الماء.

طريقة التحضير:

يجب أن يفرم البصل والطماطم ناعماً، كما يجب تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة.

نرفع النار على نار عالية ونضيف السمن والبصل واللحم مع التحريك باستمرار حتى يتغير لونها.

نضيف الطماطم المفرومة ونطبخها حتى تسبك.

صب الماء فوق المحتويات واتركها جانباً لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

قلبي في الحبوب المغسولة حتى تنضج.

تُمزج القرفة والفلفل الحار والبهارات في وعاء الخلط وتتبل بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

ضع المحتويات في طبق التقديم.

طريقة الجريش بالحليب

مكونات

ثلاثة أكواب من الحبوب المغسولة جيدًا

ما يقرب من نصف كوب أرز مصري مغسول

2 1/2 كوب حليب مكثف

حبتان من البصل، مفرومة ناعماً

ما يقرب من نصف كوب زيت

ماء في ثمانية أكواب.

4 أكواب مرق لحم بقري

1 ملعقة صغيرة كمون ورش ملح

الزينة:

ما يقرب من نصف ملعقة من الكزبرة المجففة.

أربع بصل مفروم

ما يقرب من نصف كوب زبدة

فوائد الجريش