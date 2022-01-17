ضعي الصابون علي الخيار لن تصدق النتائج مدهشة ندمت إني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك

إن الكثير من الأشخاص يعلمون مدى أهمية الخيار على البشرة وفوائده التي لا حصر لها فهو يساهم بشكل كبير على ترطيب ونضارة البشرة وكثيرا ما تظهر العديد من البقع الداكنة نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة لذلك تبحث معظم السيدات على المزيد من الكريمات ومستحضرات التجميل التي تساعدهم على التخلص من هذه البقع ولكن لا نجد أفضل من الماسكات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح البشرة وتبييضها بشكل آمن وفعال ويعد ماسك من افضل انواع الماسكات الطبيعية للبشرة هو يحتوي علي العديد من الفيتامينات الضرورية للبشرة وهنا في هذا المقال سوف نتعرف علي كيفية تحضير ماسك الخيار بخطوات بسيطة جدا وبمكونات متاحة داخل كل منزل.

ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة

مكونات الماسك

ثمرة كبيرة من الخيار

كوب من الصابون المبشور

كوب من الماء الساخن

ملعقة صغيرة من نشا الذرة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة تحضير الماسك

لا يحتاج هذا الماسك الكثير من الخطوات فهو يعتمد على خطوات بسيطة وهي:

نقوم بوضع الصابون في إناء زجاجي ثم نضيف إليه الماء الساخن ثم نقوم بتقليبه بشكل مستمر

يتم بشر الخيار ويضاف الي مزيج الصابون ونقوم بتصفية الماء الموجود على الصابون من خلال مصفاة ضيقة.

يتم بشر الخيار ويضاف الي مزيج الصابون ونقوم بتصفية الماء الموجود على الصابون من خلال مصفاة ضيقة. نضع كل مكونات مع بعضها ومزجها بشكل جيد حتي يتم نحصل على قوام كثيف

أضيف إلى المزيج ملعقة صغيرة من نشا الذرة للحصول على قوام كريمي يشبه الكريم.

في نهاية نضع عليها قطرات صغيرة من عصير الليمون.

يضع هذا الماسك لمدة لا تزيد عن عشرة دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ لغلق مسامات الوجه.

أهم فوائد صابون الخيار للبشرة

يساعد على نعومة وحيوية البشرة والتخلص من الجفاف

يعمل علي إزالة الجلد الميت وكذلك تقشير البشرة والتخلص من البثور السوداء الموجودة في البشرة

يستخدم كغسول يومي التخلص من كافة الأوساخ والدهون المتراكمة على البشرة

يساهم بشكل كبير على شد البشرة وتفتيحها وكذلك إزالة البقع الداكنة.

مما لاشك أن ماسك الخيار بالصابون من الوصفات الطبيعية فعالة في حل مشاكل البشرة والحصول على بشرة أكثر إشراقا وحيوية كما يحتوي الفيتامينات الضرورية للبشرة حيث انها تعطي نضارة وجمال مميز للبشرة.