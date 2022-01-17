طريقة عمل المكرونة الدايت في المنزل وفوائد المكرونة

طريقة عمل المكرونة الدايت، تعتبر المكرونة من أهم الأطعمة الأكثر شعبية والمفضلة لدى غالبية الأشخاص بسبب ذوقها اللذيذ وسهولة التحضير، وتوعيتها، حيث يمكن إعدادها بعدة طرق، مثل المعكرونة مع الدجاج، المعكرونة مع الحليب، المعكرونة مع الخضروات وغيرها.

طريقة عمل المكرونة الدايت

حزمة من المعكرونة مع شكل مطول.

ما يقرب من نصف كيلوغرام من شرائح الدجاج، مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

كوب من الفطر المتوسط ​​الحجم

1 كوب جبن موتزاريلا

3 ملاعق كبيرة النشا

2 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة الفلفل الأبيض الطازج

1 ملعقة كبيرة الحليب المجفف

4 ج. ماء

العصي القرفة المناسبة.

1 ملعقة كبيرة. زيت نباتي

ماجي دجاج مكعب

التحضير

نحن نضع الماء المغلي والزيوت النباتية وملعقة صغيرة من الملح في قدر على حرارة عالية واترك الماء يغلي، ثم يضيف المعكرونة ويحرك بقوة لمنعها من التجمع، ثم تأخذ المكرونة وتصفية الزائدة الماء من خلال مصفاة.

ضع الدجاج في مقلاة على حرارة عالية دون إضافة أي شحوم ويقلى حتى يصبح اللون البني الذهبي من جميع الجوانب

في قدر على حرارة عالية، جمع بين الماء، نصف الملح، وعصي القرفة.

اسمح للمزيج بالغموض لمدة عشرين دقيقة، ثم قم بإزالة العصي القرفة وإعادة تسخين قدرا.

الجمع بين مكعب النشا وماجي بالماء الساخن، ثم أضف الملح المتبقي والفلفل الأبيض ونصف الجبن ويقلب حتى يثبت الصلصة، ثم تخرج وتترك جانبا.

في صينية آمنة للفرن، نضع نصف المعكرونة، نصف الدجاج، ونصف الصلصة، جنبا إلى جنب مع الفطر.

توزيع المتبقية على الفطر، تليها الصلصة المتبقية، مما يضمن أنه يغطي تماما طبقة المعكرونة.

نضع الجبن المبشور على الوجه، ثم يخبز لمدة عشرين دقيقة.

يقدم جنبا إلى جنب مع طبق من السلطة الخضراء.

المعكرونة الخضار

المكونات:

القرنفل والثوم

ثلاثة فلفل متوسط ​​الحجم

اثنين من الطماطم المتوسطة الحجم، مقشرة وتقسيمها في النصف.

أسطوانة المعكرونة في حزمة.

1 البصل المفروم ناعما.

اثنين من الجزر المبشور.

1 zucchini، مقشر ومكعبة إلى قطع متوسطة الحجم.

ما يقرب من 1 كوب بروكلي، مقطعة إلى قطع صغيرة.

1/4 كوب زيتون أخضر شرائح.

كوب من الذرة الناضجة، أو علبة من الذرة الجاهزة.

2 ملعقة كبيرة الزيت .

1 ملعقة كبيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة من الكمون.

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة.

ما يقرب من نصف معلقة زعتر صغيرة أرضية.

ما يقرب من واحد ونصف أكواب من الماء الساخن.

تحضير

لقد وضعنا نصف الماء الساخن ونصف الملح في قدر على حرارة عالية واترك الماء يغلي، ثم أضف المعكرونة ويقلب جيدا حتى يتم طهيها، ثم خذيها من الحرارة وصفيها في مصفاة.

في قدر على حرارة متوسطة، يجمع بين الزيوت النباتية والثوم المهروس والبصل ويقلب جيدا.

أضيفي مجموعة الخضروات والزيتون واستمري في التحريك حتى تتحد المكونات.

قومي بوضع المكونات في طبق التقديم وتقدم ساخنة.

فوائد المكرونة الدايت

تعد المكرونة مصدرا ممتازا للكربوهيدرات والتي تزود الجسم بالطاقة، كما تحوي المكرونة على نسبة مرتفعة من السوائل ويعطي إحساس بالشبع بشكل كبير، وتؤمن المكرونة مادة السيروتونين إلى الدماغ والتي تضمن بشكل كبير الشعور بالراحة والشبع، كما تعد المكرونة الدايت وسيلة للحفاظ على الوزن المثالي وفقدان الوزن بشكل كبير وهو أمر رائع بالنسبة لمحبي المكرونة.