نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك وداعاً لفشل الكيك في المقال التالي
لأمهات يحبون دائما إعداد الكيك في المنزل بطرق كثيرة وأبي مميزات كثيرة وكل انواع الكيك تكون لذيذة ومختلفة ولها طعم مميز ولكن هناك بعض المكونات التي عندما نقوم باضافةتها لكي يكون الكيك مميزة مختلف وهذه المكونات أحيانا نتعلق بلون الكيك او مذاق الكيك اوبا قوام الكيك ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن إحدى الطرق التي تجعل الكيك هش ومختلف عن جميع طرق الكيكة التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل وسنة تحدث أيضا عن أسرار هذا الكيك والطريقة بالتفصيل المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكيك بشكل مميز.
مكونات الكيك الهش في المنزل
الملعقة التي تساعدنا على تغيير قوام الكيك وجعله مميز ومختلف عن جميع انواع الكيك أي إضافة ملعقة كبيرة من الزبادي حتى يكون للكيك طعم وقوم مميز كما أنه يكون هش للغاية ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المقادير التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذا الكيك وهذه المقادير هي:
- ثلاث حبات من البيض.
- كوبين من الدقيق.
- ½ كوب كبير من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ½ ملعقة من الملح.
- ملعقة من البكينج بودر.
- كوب كبير من السكر.
- علبة من الزبادي.
طريقة إعداد الكيك الهش
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد طريقة الكيك الهشة باستخدام علبة من الزبادي وهذه الطريقة هي:
- بداية نحضر جميع مكونات الكيك التي ذكرناها في الفقرة السابقة البيض والزبادي والفانيليا والملح ودقيق وسكر وزبدة.
- بعد ذلك نضع جميع هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي ويمكن أيضا أن نستخدم المضرب اليدوى حتى نحرك جميع هذه المكونات معا.
- بعد ذلك مستمرة في تحريك هذه المكونات ونحضر صينية كبيرة ونضع فيها الخليط السائل.
بعد ذلك نضع الصينية داخل الفرن في درجة حرارة مناسبة ويمكن أن تقضي الكيك داخل الفرن تقريبا ما يقارب 25 دقيقة.
- بعد ذلك نقوم بإخراج الكيك من الفرن ويكون جاهز للاستخدام يمكن تقديمة ساخنة أو وضعه لبعض الوقت في الثلاجة حتى يكون بارد
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