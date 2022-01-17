مكون سحري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك وداعاً لفشل الكيك

لأمهات يحبون دائما إعداد الكيك في المنزل بطرق كثيرة وأبي مميزات كثيرة وكل انواع الكيك تكون لذيذة ومختلفة ولها طعم مميز ولكن هناك بعض المكونات التي عندما نقوم باضافةتها لكي يكون الكيك مميزة مختلف وهذه المكونات أحيانا نتعلق بلون الكيك او مذاق الكيك اوبا قوام الكيك ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن إحدى الطرق التي تجعل الكيك هش ‏ومختلف عن جميع طرق الكيكة التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل وسنة تحدث أيضا عن أسرار هذا الكيك والطريقة بالتفصيل المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الكيك بشكل مميز.

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مكونات الكيك الهش في المنزل

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الملعقة التي تساعدنا على تغيير قوام الكيك وجعله مميز ومختلف عن جميع انواع الكيك أي إضافة ملعقة كبيرة من الزبادي حتى يكون للكيك طعم وقوم مميز كما أنه يكون هش للغاية ‏ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المقادير التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذا الكيك وهذه المقادير هي:

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ثلاث حبات من البيض.

كوبين من الدقيق.

½ كوب كبير من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

½ ملعقة من الملح.

ملعقة من البكينج بودر.

كوب كبير من السكر.

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‏ علبة من الزبادي.

طريقة إعداد الكيك الهش

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد طريقة الكيك الهشة باستخدام علبة من الزبادي ‏وهذه الطريقة هي:

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