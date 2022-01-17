نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخاطر استخدام قطرات العين بعد مرور شهر من فتح العبوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حذر نقيب الصيادلة محيي عبيد من مخاطر استخدام قطرة العين بعد مرور 14 يوم إلى شهر من فتح العبوة، وذلك من خلال التصريحات التي أطلقها لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا الذي يعرض على قناة cbc.

وأوضح في حديث أنه لا توجد علاقة بين ظروف التخزين وصلاحية استخدام القطرة، حيث أنه قد يحدث مخاطر نمو البكتيريا مما يجعل القطرة ملوثة فتصبح مواد سامة قد تتسبب في حدوث جفاف للعين ومشاكل في الرؤية خاصة عندما تفتح عبوة القطرة.

وآشار عبيد أن مدة صلاحية القطرة بعد أن تفتح تختلف بحسب نوعها، وبحسب طريقة الاستخدام والمواد الحافظة التي تحتويها، فأوضح أن القطرة التي لا يوجد بها مواد حافظة يكون صلاحيتها أسبوع واحد فقط من تاريخ الفتح، بينما الأنواع الأخرى التي تحتوي على المواد الحافظة فإن صلاحيتها تكون بين أربعة عشر يوما إلى الشهر.

كما نصح نقيب الصيادلة محذرا من مخاطر استخدام القطرة بعد انقضاء المدد الموضحة، وحذر كذلك من ضرورة عدم مشاركة القطرات مع الآخرين كما يفعل الكثير من الأشخاص خاصة في أنواع القطرات المرطبة للعين، ونصح بضرورة حفظ العبوة في مكان ودرجة حرارة مناسبة بحسب تعليمات وطريقة الحفظ الموضحة على كل عبوة.

وعلى صعيد آخر يوضح الدكتور جمال المشد أستاذ طب وجراحة العيون أن القطرات بعد أن تفتح تتكون البكتيريا مما يجعلها قد تتحول إلى مواد سامة تؤذي العين.

أضرار استخدام قطرة العين بعد شهر من فتح العبوة

وقد تحدث بعض الأضرار التي قد تتعرض لها العين جراء استخدام القطرة منتهية الصلاحية، وعلى الرغم من ذلك يقول البعض أنها قد لا تسبب أية أضرار ولكنها أيضا لن تنفع ولذلك لا داعي لاستخدامها بعد مرور الشهر تجنبا للمخاطر التالية: