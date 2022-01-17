اعملي اللازانيا باللحمة المفرومة بطريقة المطاعم الكبري وبأفضل طريقة سهلة ولذيذة وصحية

اللازانيا باللحمة المفرومة والمكس جبنة من اشهي وأطعم المأكولات التي يحب تناولها ويفضلها الكثير من الأطفال والكبار، واللازانيا من المعجنات ذات الطعم اللذيذ والشهي والخفيف كما أنها سريعة وسهلة الهضم، واللازانيا يمكن تناولها في أي وقت من الأوقات علي مدار اليوم، كما يمكن تناولها كوجبة خفيفة في الإفطار وهناك من يفضلها في العشاء مع أي مقبلات أخرى مثل البطاطس والسلطة وغيرها من الأصناف الأخرى التي تحبين تناولها، ومن المعروف أن الغالبية العظمى من الناس يقبلون علي تناول المعجنات لأنها ذات نكهة وطعم جميلة وشهي ومستحب لدى كل من الأطفال، واللازانيا لها الكثير من الحشوات اللذيذة والشهية فمنها حشوة اللحمة المفرومة، ومنها حشوة الفراخ، أو حشوة الجبن مشكل وكما أن كل حشوة ذات طعم ونكهة مختلفة وألذ في الطعم، ولكن الأساس في عمل اللازانيا هي طريقة عمل العجينة، حيث تعتبر عجينة اللازانيا هي التي تعطي الطعم الشهي واللذيذ بنسبة كبيرة، لذلك نجد أن عند تناول اللازانيا في المطاعم الخارجية نجد أنها ذات طعم ونكهة رائعة، نقدم إليك أحلي طريقة لعمل عجينة ومكونات اللازانيا في المنزل بطعم جديد ومختلف وغير مكلف نهائيا وذلك لأطعم واشهي عجينة لازانيا باللحمة المفرومة.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة ومكوناتها

المكونات

بيضتان اثنان.

كيلو واحد فقط من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

طريقة التحضير