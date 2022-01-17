نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي اللازانيا باللحمة المفرومة بطريقة المطاعم الكبري وبأفضل طريقة سهلة ولذيذة وصحية في المقال التالي
اللازانيا باللحمة المفرومة والمكس جبنة من اشهي وأطعم المأكولات التي يحب تناولها ويفضلها الكثير من الأطفال والكبار، واللازانيا من المعجنات ذات الطعم اللذيذ والشهي والخفيف كما أنها سريعة وسهلة الهضم، واللازانيا يمكن تناولها في أي وقت من الأوقات علي مدار اليوم، كما يمكن تناولها كوجبة خفيفة في الإفطار وهناك من يفضلها في العشاء مع أي مقبلات أخرى مثل البطاطس والسلطة وغيرها من الأصناف الأخرى التي تحبين تناولها، ومن المعروف أن الغالبية العظمى من الناس يقبلون علي تناول المعجنات لأنها ذات نكهة وطعم جميلة وشهي ومستحب لدى كل من الأطفال، واللازانيا لها الكثير من الحشوات اللذيذة والشهية فمنها حشوة اللحمة المفرومة، ومنها حشوة الفراخ، أو حشوة الجبن مشكل وكما أن كل حشوة ذات طعم ونكهة مختلفة وألذ في الطعم، ولكن الأساس في عمل اللازانيا هي طريقة عمل العجينة، حيث تعتبر عجينة اللازانيا هي التي تعطي الطعم الشهي واللذيذ بنسبة كبيرة، لذلك نجد أن عند تناول اللازانيا في المطاعم الخارجية نجد أنها ذات طعم ونكهة رائعة، نقدم إليك أحلي طريقة لعمل عجينة ومكونات اللازانيا في المنزل بطعم جديد ومختلف وغير مكلف نهائيا وذلك لأطعم واشهي عجينة لازانيا باللحمة المفرومة.
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة ومكوناتها
المكونات
- بيضتان اثنان.
- كيلو واحد فقط من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق نقوم بإضافة كيلو من الدقيق ونضيف إليه من ثلاث إلى أربعة أكواب من الماء ونضيف بيضتان وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلب هذه المكونات جيدا ببعضها حتي تحصلين عجينة متماسكة القوام، ونتركها حتي ترتاح.
- ثم نحضر طاسة أخرى ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونضعها علي النار، ونقوم بإضافة حبة واحدة من البصل المفروم لعمل حشوة اللازانيا ونقلبه علي النار حتي يذبل.
- بعد ذبول البصل نضيف إليها نصف كوب من عصير الطماطم وملعقة واحدة صغيرة من الملح، ثم نضيف نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونقلب هذه المكونات جيدا على النار ونتركها حتي تنضج هذه اللحمة المفرومة المستخدمة في حشوة اللازانيا.
- بعد نضج اللحمة المفرومة نقوم برفعها من علي النار، ونأتي بصينية ونقوم بدهنها بكمية قليلة من السمنة ونأتي بالعجينة نقوم بفرد كمية منها في الصينية ونقوم بوضع كمية قليلة من اللحمة المفرومة ثم نضيف طبقة أخرى من العجينة ونضيف إليها مقدار من اللحمة المفرومة حتي، ونستمر في عمل هذه الطريقة حتي نفاذ اللحمة المفرومة وعجينة اللازانيا.
- ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية ونتركها حتي تسخن تماما، ثم نضع بها صينية اللازانيا باللحمة المفرومة ونتركها حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن، واتركيها حتى تبرد قليلا.
- وقومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة وقدميها في طبق تقديم وتصبح بألذ وأشهي طعم مع أي إضافات أخري ترغبين في تناولها مع أطعم وألذ لازانيا باللحمة المفرومة.
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