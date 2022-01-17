ألذ سمبوسة باللحمة المفرومة والخضار علي أصولها بطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة

السمبوسة باللحمة المفرومة من اطعم والذ الأكلات الصحية الهامة جدا وبدون قليها في الزيت، وتعد السمبوسة من أحلي الأطباق الشهية حيث أن العديد من الأفراد يبحثون عن طريقة عمل السمبوسة كما تبحث أيضا عن الوجبات الصحية بدون قليها في الزيت، ولأنها تكون صحية على جسم الإنسان، وكما أن مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في غالبية المنازل، وهى تعتبر من الأطباق الأساسية علي مائدة الطعام، ولذلك تبحث الكثير من السيدات عن افضل طريقة لعمل السمبوسة باللحمة المفرومة، وكما أن لها طرق عديدة وأصناف مختلفة حيث أن منها التي تقلى في الزيت، أو تشوى في الفرن، وبما أن معظم الناس يفضلون تناولون الوجبات الصحية والتي لا تحتوي علي الزيت، وكما أن للسمبوسة العديد من الحشوات مثل حشوة المكس جبن، أو بالمكسرات، أو باللحمة المفرومة، أو الفراخ، أو الخضار المسلوق وذلك لكي تحافظي على صحة وسلامة افراد الاسرة.

طريقة تحضير السمبوسة ومكوناتها

المكونات

كوبان من الدقيق.

كوب من اللبن.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

رشه من الملح.

معلقتان كبيرتان خميرة فورية.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به جميع المكونات الجافة أولا وهى الدقيق والخميرة الفورية ورشة من الملح ثم بعد ذلك نقوم بتقليبهم جيدا ثم نضع عليهم كمية من اللبن والزيت ثم نخلطهم جيدا في العجان لمدة عشرة دقائق.

وبعد ذلك نرفع العجينة من العجان ونغطى العجينة جيدا ونتركها لمدة ريع ساعة لكى تختمر.

وبعد أن تختمر العجينة نقطعها الي شكل دوائر ثم يتم فرد العجينة ونضع بها حشوة الخضار المسلوق.

مكونات الحشوة

المكونات

جزر مبشور.

فلفل أخضر.

بسلة خضراء.

بصل مبشور.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

رشه من الفلفل الأسمر والملح.

رشه من البهارات مثل السبع بهارات.

طريقة تحضير الحشوة