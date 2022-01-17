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عمر شويل - جدة بتتبيلة الشاورما السرية أعملي شاروما الفراخ على الفحم بطريقة مميزة مثل أشهر المطاعم - ثقفني
تعتبر الشاورما نوع من أنواع المأكولات الشرقية التي تشتهر في جميع الدول العربية وبالتحديد في سوريا حيث أنها هي الدولة الوحيدة التي تكون مشهورة بعمل الشاورما علي أصولها فيمكن أن يتم عملها بطريقتين منها على الفحم أو على البوتاجاز، فلها طعم مميز في الطريقتين ولكن الطريفة التي يكون لها مذاق شهي وجميل ولها رائحة تجذب إليها الكثير من الناس الكبار والصغار هي طريقة الشاورما على الفحم.
مكونات شاورما الفراخ على الفحم
- نصف كيلو من صدور الفراخ.
- كوب واحد كبير من الزبادي.
- ربع كوب صغير من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والحبهان البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكركم والكاري.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- كمية مناسبة من الفحم.
طريقة عمل شاورما الفراخ على الفحم
- يتم تجهيز صدور الفراخ أولا وهذا يتم من خلال تقطيعها على شكل شرائح تشبه شرائح البانيه المقلي ثم يتم غسلها جيدا بالماء.
- وبعد ذلك نحضر طبق كببر ونضع به كوب واحد كبير من الزبادي ونضيف إليه ربع كوب صغير من الزيت النباتي وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر البودر وبهارات الفراخ وجوزة الطيب والكاري والكركم والحبهان البودر وقومي بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- ونضع شرائح الفراخ في هذه التتبيلة ويتم تقليبهم مع بعض ثم يتم تغطيتها جيدا ونتركها في الثلاجه لمدة ليلة كاملة.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير شواية الفحم ونضع بها كميه من الفحم ويتم الإشتعال فيه ثم نضع الرف الشبكي عليها وعندما تسخن جيدا نضع الفراخ بالتتبيلة ونتركها حتي يتم تسويتها ويتغير لونها.
- ونقوم بإخراجها ووضعها في طبق كبير ويتم تقطيعها ونضعها في خبز التورتيلا ويمكن تناولها بأي طريقة يفضلها الأشخاص.
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