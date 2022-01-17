بتتبيلة الشاورما السرية أعملي شاروما الفراخ على الفحم بطريقة مميزة مثل أشهر المطاعم

تعتبر الشاورما نوع من أنواع المأكولات الشرقية التي تشتهر في جميع الدول العربية وبالتحديد في سوريا حيث أنها هي الدولة الوحيدة التي تكون مشهورة بعمل الشاورما علي أصولها فيمكن أن يتم عملها بطريقتين منها على الفحم أو على البوتاجاز، فلها طعم مميز في الطريقتين ولكن الطريفة التي يكون لها مذاق شهي وجميل ولها رائحة تجذب إليها الكثير من الناس الكبار والصغار هي طريقة الشاورما على الفحم.

مكونات شاورما الفراخ على الفحم

نصف كيلو من صدور الفراخ.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والحبهان البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكركم والكاري.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

كمية مناسبة من الفحم.

طريقة عمل شاورما الفراخ على الفحم