نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار صادمة يسببها الدقيق الأبيض ومخبوزاته المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدقيق الأبيض أو الطحين يتصدر الكثير من الأطعمة اليومية لتعدد استخدامات في الوصفات والمخبوزات والحلويات والبسكويت وأيضا هو مكون رئيسي في صناعة المعكرونات التي نتناولها بكثرة، عند طحن القمح وفصله عن قشرته حيث تزال طبقتا النخالة وجنين القمح و يتم استخراج الدقيق الأبيض الناعم ذو الحبيبات الدقيقة جدا والذي يحتوي على نسبة عالية جدا من الجولتين وهو البروتين النباتي في القمح وقد ثبت عليما انه يتسبب في أضرار مختلفة سنعرضها في هذا المقال.

أضرار الدقيق الأبيض وأسرار وحقائق عنه لن تتوقها

يعرض القمح أثناء تخزينه للرش بالمبيدات لقتل الحشرات والفطريات التي من الممكن أن يتعرض لها وعند استخلاص الدقيق من طبقة الاندوسبيرم النشوية المتبقية يعرض الدقيق إلى حمام غاز الكلور لإكسابه اللون الأبيض الساطع فيخرج لنا الدقيق أو الطحين الأبيض بصورته الأخيرة بهذه الأضرار الآتية.

زيادة معدل الالتهاب في الجسم

فعند اتباع الأنظمة الغذائية الخالية من الدقيق الأبيض ستندهش بصحة الجسد وقلة معدل الالتهاب في الجسم.

الشعور بالجوع

حيث يسبب الدقيق الأبيض بعد تناوله سرعة الشعور بالجوع لأنه خالي من الألياف فهو المكون الأخير الناعم الحبيبات المتبقي من حبة القمح فقشرتها فقط هي التي تحتوي على الألياف دون الدقيق.

خالي من القيمة الغذائية

بعد مرور الدقيق الأبيض بالكثير من المواد الكيماوية التي تستخدم في معالجته يصبح خالص فعليا من الإفادة الغذائية، واكبر قيمة غذائية تكون في القشرة الخارجية للقمح التي يصنع منها الدقيق الأسمر وجنين القمح حيث يعرضون لمعدات وألات أقل ومواد كيماوية أقل.

مشكلات الهضم والتهاب القولون

يعد الجولتين المكون الأساسي في الدقيق الأبيض وهو بروتين بناتي يعطي العجين القوام المطاط الطري ليسهل تشكيلة وخبزه، وهو من البروتينات الصعب هضمها وقد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب القولون وهناك بالفعل مصابين بحساسية الجولتين ويتبعون نظام غذائي خالي من الدقيق الأبيض تماما.

ارتفاع السكر في الدم

أجريت العديد من الأبحاث في التسعينات أثبتت أن الدقيق الأبيض يرفع معدل الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

بدائل الدقيق أو الطحين الأبيض