نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق بدون دقيق ولا فرن..طريقة عمل سويسرول على البارد روعة المذاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل سويسرول على البارد، وكلمة سويسرول هي نوع الحلويات عبارة عن كعك ملفوف بشكل رول ممل يعطيه جمالاً في المظهر مع التزيين بأي شيء محبب لديكم حسب الرغبة، وبما أن كل يوم يظهر الجديد في عالم الطبخ والحلويات واختراعات من الكيك أصبح يحضر بدون فرن (وصفات باردة) وهي الأسرع والمفضلة لدى الكثير من الناس نظراً لأنها توفر الوقت والجهد وتكون اقتصادية أيضاً، ولهذا اليوم نقدم لكم طريقة جديدة لعمل السويسرول بدون استخدام الكيك ولكن بمذاق رهيب من أسرع وأسهل الوصفات يحضر في 10 دقائق.

مقادير عجينة السويسرول

سوف نحتاج اليوم العنصر الأساسي في هذه الوصفة السريعة وهو البسكويت لا تتعجبون فإنه مثل وصفة كيكة البسكويت الباردة اللذيذة التي لها عشاق وكذلك أيضا السويسرول هذا تابعوا معنا..

350 جرام بسكويت سادة أي نوع مفضل.

ربع كوب زبدة سائلة.

كوب حليب.

كوب كريمة خفق.

من 4 إلى 5 ملاعق كاكاو خام (بدون سكر).

2 ملعقة كبيرة سكر.

للتزيين / كوب كريمة شانتيه + مكسرات أو كرز أو أي شيء متوفر في المنزل.

طريقة عمل سويسرول على البارد

أولاً قومي بطحن البسكويت جيداً ثم يضاف 2 ملعقة من الكاكاو.

ثم يضاف الزبدة المذابة ويخلط ثم يضاف الحليب بالتدريج مع العجن حتى تتشكل عجينة متجانسة.

تفرد عجينة السويسرول على الطاولة وتحتها ورقة زبدة لكي تسهل طويها بعد ذلك وتقطع بشكل مستطيل.

في إناء ضعي كريمة الخفق وملعقتين السكر ويتم الخفق 3 دقائق حتى تصبح كريمة متجانسة.

تفرد الكريمة على عجينة السويسرول بالتساوي، ثم يلف السويسرول من الطرف حتى نهايته.

ثم يدخل في الثلاجة حتى يتماسك تماماً.

بعدها يخرج ونجهز كريمة التزين بخفق كريم شانتيه مع ملعقتين الكاكاو حتى يتجانس.

ضعي طبقة من الكريمة فوق السويسرول ثم يزين بقطع كريز أو مكسرات أو حتى رشة من الكاكاو حسب المتاح.

ثم تقطع قطع دائرية وتقدم بالف هنا وعافية.

ملحوظة / إذا تم استخدام بسكويت بالشوكولاتة فلا تحتاجوا إلى إضافة ملعقتين الكاكاو أثناء عجن السويسرول، فكل الأمور متاحة لديكم في الوصفات أيضاً يمكن التغيير في النكهات وإضافة قطع الفاكهة حسب ما ترغبون.