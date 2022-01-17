كريم الخميرة والبنجر السحري لتوريد الوجه والشفايف وملئ الخدود في 5 دقائق ستغنيكي عن المكياج

تعتبر مستحضرات التجميل من الأشياء المهمة في حياة كل فتاة حيث أن لا يمكن لأي إمرأة أن تستغنى عنها نهائيا لأنه قد يزيد من جمالها وأحيانا يعمل على إخفاء بعض المشاكل التي توجد بالوجه، ولكن هذا الشيء غير صحيح لأن من المعروف أن كثرة إستعمال مستحضرات التجميل يسبب ضرر كبير في البشرة وذلك بسبب إحتوائها على مواد كيميائية ضارة، فكل المشكلات التي تتعلق بالوجه تكون ناتجة من وراء الإستخدام الكثير لهذه المستحضرات ودائما يستخدمونها لتوريد الخدود والشفايف فهم من أكثر الأشياء التي تزعج أغلبية الفتيات، لأن عندما تكون لون الشفايف والخدود باللون الوردي أو الأحمر يجعل الفتاة مميزة وجذابة ولها إشراقة ملفتة ولكن هذه المستحضرات يكون مفعولها بشكل مؤقت.

مكونات كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جونسون.

طريقة عمل كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف