نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة والبنجر السحري لتوريد الوجه والشفايف وملئ الخدود في 5 دقائق ستغنيكي عن المكياج في المقال التالي
تعتبر مستحضرات التجميل من الأشياء المهمة في حياة كل فتاة حيث أن لا يمكن لأي إمرأة أن تستغنى عنها نهائيا لأنه قد يزيد من جمالها وأحيانا يعمل على إخفاء بعض المشاكل التي توجد بالوجه، ولكن هذا الشيء غير صحيح لأن من المعروف أن كثرة إستعمال مستحضرات التجميل يسبب ضرر كبير في البشرة وذلك بسبب إحتوائها على مواد كيميائية ضارة، فكل المشكلات التي تتعلق بالوجه تكون ناتجة من وراء الإستخدام الكثير لهذه المستحضرات ودائما يستخدمونها لتوريد الخدود والشفايف فهم من أكثر الأشياء التي تزعج أغلبية الفتيات، لأن عندما تكون لون الشفايف والخدود باللون الوردي أو الأحمر يجعل الفتاة مميزة وجذابة ولها إشراقة ملفتة ولكن هذه المستحضرات يكون مفعولها بشكل مؤقت.
مكونات كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جونسون.
طريقة عمل كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف
- قومي بتحضير وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان وعند غليان الماء نضع ثمرة واحدة من البنجر بشرط أن يتم غسلها بالماء أولا ونقوم بتقطيعها ونتركها على النار حتى يتم سلقها جيدا.
- وبعد سلق البنجر يتم رفع الوعاء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد البنجر ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البنجر المسلوق بالماء التي بها ويتم تشغيل الخلاط للحصول على قوام ناعم.
- وبعد ذلك يتم وضع إناء على النار ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين ونقوم بتقليبه للتأكد من ذوبانه ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جونسون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا ونستمر في التقليب حتى يتم تجانسهم مع بعض.
- ثم قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ويتم الإستمرار في التقليب بشرط أن تكون النار هادئة وأخيرا نقوم بوضع البنجر المفروم ناعم ويتم خلطهم مع بعض بطريقة جيدة.
- ونرفع هذا الكريم من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نحصر علبة ونضع بها هذا الكريم ونتركه في الثلاجه ونضع منه مرة واحدة قبل النوم.
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