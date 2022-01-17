لن تصدقي ملعقة القرنفل المعجزة لتنعيم وتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ وإزالة الشيب نهائياً

تحلم كل الفتيات أو السيدات بتنعيم وتطويل الشعر حتى يكون جذاب وملفت حيث أن الشعر الخشن أو المجعد يعد من ضمن المشاكل الكبيرة التي تواجه كل فتاة تعاني منه فهي تلجأ إلى الحلول السريعة التي تساعد على فرد الشعر وتنعيمه ويكون طويل، ويوجد العديد من الحلول التي تساعد على ذلك ومنها إستخدام مكواة الشعر أو الستشوار فهما يساعدان على تنعيم الشعر بشكل جذاب جدا وفي خلال عدة دقائق ولكن هذه الأشياء يكون لها تأثير غير إيجابي على صحة الشعر.

وتتسبب في ظهور العديد من المشاكل عليه وهذه المشاكل تؤثر بشكل كبير على نفسية كل إمرأة أو فتاة لأن يصعب علاجها فيما بعد ومن أهم هذه المشاكل هي تقصف أطراف الشعر وتساقطه بشكل ملحوظ وجفافه وغير ذلك الكثير، وتوجد طريقة آخرى تساعد على تطويل وتنعيم الشعر وهي إستخدام الكرياتين أو البروتين وأيضا تعد هذه الطريقة من أخطر الإستخدامات التي يكون لها تأثير سلبي على الشعر، لأنها من الممكن أن تصيب الشخص ببعض الأمراض الخطيرة والطريقة الأخرى التي تعمل على ذلك هي إستخدام الخلطات الطبيعية.

مكونات خلطة القرنفل لنعومة وتطويل الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت القرنفل.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

طريقة عمل خلطة القرنفل لنعومة وتطويل الشعر